台北／柯要政院查網軍 前攝影官：該查民眾黨

2021/12/08 05:30

〔記者郭安家、楊心慧／台北報導〕民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞家暴，引爆綠營網軍帶風向質疑，台北市長柯文哲號召網友一人一信寄到行政院查網軍，有網友打臉，指柯市長前攝影官潘俊霖是柯陣營網軍攻擊受害者，並製作梗圖，發起一人一信寄台北市政府，請柯Ｐ嚴查網軍，不讓黑暗勢力毀滅白色力量；潘昨於臉書分享，感嘆說「為什麼我被霸凌的時候，你（柯）不聞不問，這不是雙標什麼才是雙標？」

潘俊霖質疑柯若不敢查 就是在消費高嘉瑜事件

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二○二○年潘俊霖被指控，成立假帳號在「柯粉俱樂部」粉絲專頁攻擊自己人，民眾黨立委蔡壁如咬定是潘；雖然潘表達自己清白，還指出帳號發文時，他正在蔡壁如的辦公室，如何發文？而且該帳號主人其實出現在蔡的南下行程中。在潘憤而請辭後，卻持續遭到網軍出征，其他網友發現，出征潘的帳號，與出征前立委黃國昌是同一批人。

近日高嘉瑜事件延燒，柯文哲發起一人一信政院查網軍；潘俊霖就在臉書感嘆，是不是用相同標準要求台灣民眾黨追查當初霸凌他的網軍、抹黑他的粉絲團？如果不敢徹查民眾黨網軍霸凌，那不就是在消費高嘉瑜事件，一樣是網路霸凌。

潘俊霖表示，他被抹黑有假帳號，長達兩年被攻擊是「背骨」（叛徒）；網軍攻擊是他一生永遠無法忘懷惡夢，與家人當初承受壓力，一輩子無法忘，可惡是，當初放任網軍攻擊他的政客，現在高舉道德大旗政治操作批評別人有網軍，高嘉瑜被攻擊需要大眾關心網軍問題，至於他自己是平民百姓被網軍攻擊就活該，這公平正義嗎？看到網友製作一人一信北市府梗圖，潘俊霖昨天在臉書說，公平正義不該因人而異，感謝正義網友製作這張圖，不分享對不起自己。

簡舒培：柯號召網軍 應該要先打自己

台北市議員簡舒培表示，悠遊卡公司總經理邱昱凱就是柯文哲的網軍頭，把網軍拉到身邊，還高官酬庸，柯號召網軍要求行政院打網軍，應該要先打自己才對。

市府：有人想藉私怨或政治目的轉移焦點

對此，北市府副發言人魏佑任回應，網軍定義是收錢辦事、抹黑帶風向，矇蔽、刻意誤導民眾；林秉樞周旋於多位民進黨人士之間、自稱網軍，疑似金流複雜，更發生多個帳號在網路爭相爆料，紊亂視聽，明顯危害社會；連行政院長蘇貞昌都表明會清查給予社會大眾交代，有人卻想藉個人私怨或政治目的轉移焦點，牽拖不相干的人下水，相信人民眼睛是雪亮的，不會輕易被誤導。

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