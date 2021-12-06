《嘉市》陳柏惟嘉市公投宣講 籲4個不同意

台灣基進嘉義黨部昨在嘉市舉辦「四個不同意，台灣進國際」說明會，前立委陳柏惟到場宣講。（記者丁偉杰攝）

2021/12/06 05:30

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕四項公投案將於十二月十八日投票，台灣基進嘉義黨部昨天下午在嘉義市文化公園舉辦「四個不同意，台灣進國際」說明會，在台中市立委二選區被罷免的前立委陳柏惟到場宣講表示，這場公投關乎台灣走向國際社會，對台灣未來有非常大的影響，呼籲大家要拉票，為台灣投下四個不同意，並懇請民眾守住「雙林」，支持台中二選區立委補選參選人林靜儀，及台北市立委林昶佐挺過罷免危機。

說明會吸引民眾到場聽講，台灣基進主席陳奕齊、組織部主任李雨蓁、嘉義黨部主委翁渙瑤、屏東黨部主委陳秋豪接力上台宣講，陳柏惟壓軸登場。

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陳奕齊說，這場公投背後牽涉台灣的發展，台灣的能源要轉型，要在國際貿易上有競爭力，就要讓台灣成為國際的台灣，如此一來面對中國的威脅，台灣的安全才能獲保障。

李雨蓁在反惡罷期間擔任陳柏惟競選總部執行總幹事，她抨擊國民黨不斷用台灣民主制度擾亂台灣政局，台灣基進一定會用最大的力量輔選林靜儀進立院，並守住林昶佐。

翁渙瑤說，這場公投為親中政黨拿來擾亂台灣社會的工具，惡罷陳柏惟後，又繼續欺負台灣人民，呼籲民眾為了台灣的未來，力挺四個不同意。

陳柏惟說，重啟核四議題炒作已久，二十幾年沒運轉發過電，這樣還敢用嗎？台灣要走向國際，國民黨卻利用美豬做政治鬥爭，反美豬公投要投不同意；三接遷離投不同意，讓北中南電力自給自足，公投綁大選也要投不同意，民主才能深化。

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