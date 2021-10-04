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    7月與國台辦往來 中共統戰活動 高育仁受邀致詞

    高育仁。 （資料照）

    高育仁。 （資料照）

    2021/10/04 05:30

    〔記者陳鈺馥、林良昇、張協昇／綜合報導〕中共總書記習近平在朱立倫當選國民黨主席隔天發出賀電，朱近日公開指出，「這是我與對岸共同的決定」，此言引發外界質疑「國共兩黨有何駭人決定」？兩岸人士透露，早在今年七月，其岳父高育仁就以二十一世紀基金會董事長身分，受邀在國台辦所屬智庫主辦的兩岸關係研討會擔任致詞貴賓，與國台辦早有往來。

    據了解，今年七月廿九日至卅一日，國台辦智庫海峽兩岸關係研究中心在中國廣西南寧舉辦「二○二一兩岸關係研討會」，開幕式主持人為國台辦副主任劉軍川，致詞嘉賓有國台辦主任劉結一、高育仁、前國民黨主席洪秀柱等。

    根據中媒報導，劉結一在會中指出，祖國必須統一，也必然統一，並重申習近平在「七一」重要講話中闡述解決台灣問題、實現祖國完全統一的目標任務。

    高育仁當天則以視訊連線方式致詞表示，兩岸人民同屬中華民族，應共同追求民族復興，使兩岸關係走上和平穩定發展的正確道路。

    對此，兩岸人士昨日受訪指出，該研討會是不折不扣的統戰活動，中共涉台單位會找高育仁致詞，不外乎是因為他是朱立倫的岳父，看中高有助於國共兩黨高層的交流。不過，朱辦對此沒有回應。

    朱︰兩岸交流 不要怕抹紅

    朱立倫昨到南投縣進行謝票感恩之旅時表示，兩岸關係很重要，他當選主席後重啟兩岸交流平台，相信許多人都贊同，國民黨要堅持走自己的路線，不要怕民進黨的抹紅攻擊，他也收到美、日、歐盟等許多國家政治人物的賀電，這是代表對國民黨的重視。

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