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    自由日日shoot》律師︰可用數位鑑識 輔助辦案

    違反營業秘密法案件 常見不起訴理由

    違反營業秘密法案件 常見不起訴理由

    2021/10/04 05:30

    〔記者錢利忠／台北報導〕高等檢察署統計，各地檢署近十年來偵辦營業秘密法案件需一五四．二日才能結案，不起訴比率高達六十四．一％，其中約八成是罪嫌不足，近兩成為撤告或逾期告訴，顯示這類案件的蒐證難度。律師蕭奕弘建議，可透過數位鑑識方式輔助辦案。

    蒐證困難 不起訴比例逾六成四

    為提升法院審理營業秘密法案件的裁判品質，司法院特別召開業務說明會，司法院行政訴訟及懲戒廳廳長張國勳於會中表示，在營業秘密案件的訴訟中，企業有無針對營業秘密採取合理的保密措施，將是影響訴訟成敗的重要戰場。

    企業有無合理保密措施 影響訴訟成敗

    何謂合理的保密措施？張國勳舉例，若要進入某一個程式，需要設帳號、密碼；進出公司、無塵室或工廠時，規定不可以攜帶隨身碟，也不能帶具有拍照功能的手機，以及進出人員要做安檢等；企業也可對傳送電子郵件設下辨識「關鍵字」的阻擋功能等。

    曾任台北地檢署智財及電腦犯罪專組檢察官的律師蕭奕弘指出，營業秘密法案件之所以偵辦耗時且蒐證困難，原因在於，首要釐清被害企業的哪些資訊遭不法取得、洩漏或使用？由於取得資訊的過程往往是隱晦的，例如可能透過網路或儲存媒體下載，偵查過程即需透過數位鑑識的協助，釐清行為人身分；如果是員工從內部竊取，則須仰賴偵辦人員抽絲剝繭才可能還原案情輪廓。

    一般司法實務上，擁有營業秘密的公司或所有人，對侵害者提起民事侵權訴訟或刑事告訴時，法官及檢察官會評估相關資訊或技術是否符合「秘密性」、「經濟性」，以及「有無採取合理保密措施」等三項要件，這些都是評估商業機密是否能受到營業秘密法保障的標準。

    蕭奕弘也建議，針對有經濟價值的商業資訊，企業就應做好合理保護措施，例如透過數位資訊系統控管可接觸的人員，並與員工、合作夥伴簽署保密協定，確保被取得或使用的資訊能符合營業秘密法的保障。

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