蘇揆：明年整體國防預算4700億 歷史新高

立法院國民黨團不滿行政院日前提出的「三加十一」決策過程專案報告，昨占據發言台與官員席，持續杯葛蘇揆上台施政報告。（記者劉信德攝）

2021/09/25 05:30

「讓自己更強大 國際才看得起」

〔記者簡惠茹、陳昀、吳書緯、吳亮儀／台北報導〕行政院長蘇貞昌昨赴立法院提出施政報告，遭國民黨團杯葛無法上台。不過，根據施政報告書面資料，蘇揆表示，明年整體國防預算規模達四千七百多億元，創歷史新高，讓自己更強大，國際才會更看得起；此外，政府也已啟動史上最大規模的社會福利照顧，社福支出編列超過六千億元，從老顧到小，對下一代的照顧更往前延伸。

國民黨團 持續杯葛蘇貞昌上台施政報告

行政院昨應國民黨要求，將「三加十一」決策過程專案報告的補充報告送到立法院，蘇揆在報告中為逝去生命表達深感遺憾與抱歉，但強調沒有證據顯示機師與諾富特飯店群聚感染事件和後來發生的社區疫情有關。國民黨團不滿內容僅四頁且否認連結，持續杯葛蘇揆上台。

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衛福部長陳時中在立院被媒體問到是否會為八百多條人命道歉時，直言「三加十一跟八百條人命有什麼關係？」他稍後在疫情記者會表示，染疫機師若與後續五月多發生的疫情基因定序一樣，可說是群聚，但看起來是多條平行發生案例，外界硬將兩者連結在一起，並無證據。

蘇揆無法上台進行施政報告，而根據書面資料，蘇揆是以「國家安全、社會安定、人民安心、永續發展」說明施政主軸。國家安全部分，報告指出，近來中共軍機不斷擾台，衝擊區域和平穩定，國軍持續應對、追監，而台灣唯一的選項，就是要展現自我防衛決心並付出努力，只有自助才會有人助。

蘇揆表示，明年度整體國防預算規模達四千七百多億元，行政院也將五年二千四百億元的「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」送到立法院審議；此外，現有一四一架F-16A/B block20戰機後年底前將全數升級為F-16V，今年十一月，首支F-16V作戰隊就要正式成軍，強化空防屏障。

國防部明年度公務預算為三七二六億元，另有基金預算五百九十億元和F-16戰機採購特別預算四○一億元，因此明年度整體國防預算達四七一七億元。

育兒津貼 明年八月提高到五千

社會安定部分，蘇揆指出，明年度育兒經費編列超過八六○億元，是二○一六年預算近六倍，今年八月育兒津貼從二千五百元增加到三千五百元，明年八月會再提高到五千元；明年三月，「班班有冷氣、校校會發電」的目標就會實現。

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