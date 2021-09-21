為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    深化台日交流 蔡與高市早苗視訊

    日本自民黨總裁候選人高市早苗（右）昨與蔡英文總統進行會談，背後還特別掛了台日國旗。（取自高市早苗推特）

    日本自民黨總裁候選人高市早苗（右）昨與蔡英文總統進行會談，背後還特別掛了台日國旗。（取自高市早苗推特）

    2021/09/21 05:30

    〔駐日特派員林翠儀、記者蘇永耀、楊淳卉／綜合報導〕蔡英文總統二十日傍晚以民進黨主席身分，與日本自民黨總裁候選人、前總務大臣高市早苗舉行視訊會談。雙方隨後都在社群媒體發佈這項消息，兩人就安全保障在內等實務交流的擴大及深化，進行積極對話。這也是歷屆自民黨總裁選舉中，首次有候選人在競選期間與台灣執政黨主席會談。

    日自民黨總裁選舉候選人 首見與台執政黨主席會談

    日本眾議員古屋圭司二十日傍晚在「臉書」貼文透露，這項會談從一個多月前開始策劃，經過雙方同意在二十日實現；會談並未彩排，過程也沒有NG。古屋在這次自民黨總裁選舉中，擔任高市的總裁選舉對策本部長（相當於競選總幹事）。古屋也是跨黨派友台議員團體「日華議員懇談會」會長，擁有豐沛的台灣高層人脈。

    高市在宣布參選自民黨總裁後，本月十四日接受「產經新聞」專訪時曾表示，她覺得蔡英文總統是一位堅毅的女性，她非常景仰，也很想和蔡見面。高市主張，日本應該穩步推動與台灣的合作關係，「包括在就任首相情況下的會談」。

    安倍貼文：兩人會談 世界矚目

    從古屋的說法來看，二十日的會談早有安排。雖然目前仍處於自民黨總裁選舉期間，但似乎可視為雙方為未來繼續會談而暖身。前首相安倍晉三在會談後，也迅速在社群媒體貼文表示，「守護自由與民主主義的兩人會談，世界矚目」。安倍公開力挺高市，這項會談也不排除有安倍在背後下指導棋的可能性。

    會談詳細內容將在網路公開。高市在「推特」貼文指出，兩人透過通譯順利會談，就包括安全保障在內等實務交流的擴大及深化，積極對話。高市還特別在背後掛上台日兩面國旗。

    民進黨發佈新聞稿指出，雙方會談進行約半小時，蔡英文主席除了再次感謝日方在疫情期間，五度提供近三九○萬劑疫苗，協助我國因應疫情威脅，兩人也就包括區域安全、經濟情勢，以及產業供應鏈等議題廣泛交換意見。蔡英文表示，台日互助是非常重要的紐帶，對於區域的穩定繁榮也具有相當的意義，她期待台日之間未來能在各領域有更緊密合作，助益兩國人民的共利互惠。

    黨政人士透露，蔡也請高市議員持續保持聯絡，期盼就各項重要議題持續交換意見。蔡也表達待疫情趨緩之後，高市議員能有機會造訪台灣。

    在自民黨總裁選舉四位候選人中，高市的對中立場被視為最強硬，日前她在日本記者俱樂部舉辦的公開討論會中，再次強調「台灣有事的可能性極高，日本應該保有有效的威嚇和應對能力，以補足日美同盟」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播