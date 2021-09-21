禁鳳梨後》我8度要求對話 中方已讀不回

中國祭出鳳梨禁令以來，我方八度要求技術性對話，中方均「已讀不回」。（資料照）

2021/09/21 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕中國刻意在中秋連假頒布禁令，昨起暫停輸入我國釋迦與蓮霧，政治意涵明顯。農委會昨指出，中國祭出鳳梨禁令以來，我方八度要求技術性對話，中方均「已讀不回」；我方已第九度透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台，要求中方取消禁令，並於九月三十日前與我方展開技術性對話，否則將循WTO（世貿組織）管道解決。

9月30日前若再未獲回應 將循WTO管道解決

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農委會強調，太平洋臀紋粉介殼蟲（大洋臀紋粉蚧）也發生於中國，依國際規範，該種蟲可經燻蒸處理滅除風險。中國停止輸入我國鳳梨以來，我方曾八度要求進行技術協商，均未獲回應，此次同樣要求進行技術協商。我方對於中國放棄科學對話，採行片面暫停措施，感到十分遺憾。

農委會副主委陳駿季說，中國若對我國鮮果有檢疫疑慮，應透過防檢窗口要求改善後放行，更可以透過雙方的技術層次溝通，並非即刻禁止輸入。最近一次收到中國通知是今年六月，我方及時回應會加強檢附包裝場資料表及相關流程，「但都被已讀不回，就跟鳳梨一樣，相隔一段時間後就突然宣布停止」，讓人沒辦法接受。

農委會：不能直接說不玩 就停止貿易

「不能直接說不玩了就停止貿易！」陳駿季指出，WTO規範任何自由貿易都要經過諮商維護基本權益，任何作為都要通報對方，對方有意見時亦須說明，然而鳳梨事件至今，中方都沒有回應，因此農委會希望透過WTO機制，以技術角度處理爭端。

多管道確保農民權益 調整外銷策略

釋迦、蓮霧銷中佔整體外銷市場均超過九十五％，中國此舉重挫我國果農士氣，農委會宣布祭出十億元預算救市，相關官員預計二十二日赴產地，與縣市政府、農民團體、外銷及加工業者座談。

陳駿季說，農委會今年因應鳳梨事件推出優惠補助鼓勵外銷，不料原本不做農產外銷的貿易商為搶獎勵都來「軋一腳」，導致採收品質不佳、儲運方式不對，外銷後出現「黑心鳳梨事件」，重創台灣水果形象，因此這次會調整外銷策略，設定農產貿易經驗者門檻，「不能賣襪子的貿易商也跑來賣水果」，此外也會精準計算不同級距獎勵，鼓勵外銷，詳細方案最快本週對外說明。

農委會也指出，長期會有相關的營運體質改善對策，眼前釋迦正值開花期，可透過疏果等方式調節產期；短期則會透過國內電商、企業等平台銷售，台東場已有成熟的釋迦冷凍技術，將是外銷基礎，多管齊下確保農民權益。

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