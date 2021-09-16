斯洛維尼亞總理號召歐盟27國 挺立陶宛、台灣

斯洛維尼亞總理楊薩十三日致函歐盟廿七國領導人，對立陶宛遭受史無前例來自中國的挑戰，表達強烈支持。（路透檔案照）

2021/09/16 05:30

致函成員國領袖 籲團結對抗北京施壓

〔記者呂伊萱／台北報導〕斯洛維尼亞總理楊薩十三日致函歐盟廿七國領導人，對立陶宛遭受史無前例來自中國的挑戰，表達強烈支持。楊薩強調，即使有「一中政策」，台灣仍是歐盟的重要夥伴，且立陶宛和所有歐盟會員國做為主權國家，完全有權發展與台灣的關係。斯洛維尼亞是歐盟今年下半年輪值主席國。

歐盟成員國 有權與台灣發展關係

國際對台灣及立陶宛的聲援越來越強，楊薩十三日給歐盟各領導人的信函表示，他要對立陶宛表達強烈支持和聲援，立國正面臨史無前例來自中國的挑戰。中國驅逐立國大使、並針對歐盟成員國使用貿易做為武器，應受譴責，且將影響整體歐中關係。「只有團結一致，歐盟才能成功面對中國，我們必須支持每個面臨壓力的歐盟成員國。」

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楊薩接著表示，在尊重長期「一中政策」的同時，不可否認台灣仍然是歐盟的重要夥伴。立陶宛與所有歐盟成員國一樣，是個主權國家，完全有權發展與台灣的關係。

楊薩呼籲歐盟各領導人，「我們必須表現得更積極主動，堅決聲援立陶宛。我們必須向中國表明我們彼此站在一起，而且我們不會讓中國威脅我們任何人。」楊薩並說，期待與各國在十月五日非正式元首峰會晚宴上，就中國議題交換意見。

斯洛維尼亞是歐盟今年下半年輪值主席國，此次由總理親自致函歐盟會員國領導人，公開力挺台灣與立陶宛發展關係，呼籲反制中國施壓歐盟會員國。楊薩今年一月曾以兼任衛生部長身分和我國衛福部長陳時中舉行視訊會議；他是第三度擔任斯國總理，過去曾以議員和卸任總理身分訪問台灣。

美參院外委會主席 讚立陶宛挺台

正在美國訪問的立陶宛外長藍斯柏吉斯，十四日與立陶宛國會外委會主席帕維里歐尼斯等人會晤美國參議院外委會主席梅南德茲。梅南德茲會後在推特分享會面照片，指兩人談論立陶宛勇敢支持台灣所做的努力。

藍斯柏吉斯說，雙方一致認為，加強美國和立陶宛的合作以捍衛西方價值觀「一如既往地重要」。藍斯柏吉斯十五日預定與國務卿布林肯會晤；立陶宛外交部指出，兩人將就立陶宛與美國合作事務、對中關係等議題進行討論。

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