夜市微解封 盧秀燕：參考中央指引

中市府稽查市場防疫，2攤商未戴口罩，各開罰3000元。（記者蔡淑媛翻攝）

2021/07/05 05:30

指揮中心要求1.5公尺社交距離 2.25平方公尺僅能1人

〔記者蔡淑媛、歐素美／台中報導〕防疫要兼顧經濟！台中市武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土及境外病例昨天雙掛零，市長盧秀燕強調，市府對疫情「寧嚴勿鬆」，會持續疫調追蹤；針對外界關心的夜市微解封，盧秀燕表示，將參考中央流行疫情指揮中心指引及台中市疫情狀況慎重考量，在這兩天討論後公布。

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針對夜市微解封，衛福部長陳時中昨在中央流行疫情指揮中心記者會指出，全國三級警戒，指揮中心只規定禁止餐飲內用或邊走邊吃，並未要求夜市歇業，這次重啟依然維持相同規定，但會強烈要求每人至少維持1.5公尺社交距離，2.25平方公尺的空間內只能有1人，並貼上膠條拉出社交距離，強制人車分流。

市長盧秀燕隨後在台中市防疫記者會指出，「防疫，經濟也要顧」，夜市微解封市府會慎重考慮，將以中央流行疫情指揮中心指引為重要參考，並考量台中市疫情，這兩天會進行討論後再公布。

十甲旺市場篩1853人 全陰性

另外，東區十甲旺市場上週五有2名攤商確診，衛生局長曾梓展表示，其中1人插管，目前仍在加護病房治療，感染源仍不明，但相關的1853人進行PCR篩檢，全部陰性，危機解除。

3攤商未戴好口罩 各罰3千元

台中市經發局也於上週末2天到市場加強稽查，發現有3名市場攤商未戴好口罩，現場立即依違反傳染病防治法規定，各處3000元罰鍰，並呼籲大家要防疫作為要嚴謹。

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