邱太三：接掌陸委會 有恃無恐

陸委會昨日舉辦主任委員交接典禮，行政院政委兼發言人羅秉成（中）監交，新任主委邱太三（右）從前任主委陳明通（左）接下印信。邱太三致詞笑稱，再度回到陸委會非常開心，他是「有恃無恐」接任，期待兩岸未來能春暖花開。（記者塗建榮攝）

2021/02/24 05:30

「期待兩岸未來春暖花開」

〔記者陳鈺馥／台北報導〕蔡英文總統上週宣布調整國安團隊後，陸委會昨舉行主委交接典禮，前法務部長邱太三從卸任主委陳明通手中接下印信，正式接任陸委會主委一職。邱致詞笑稱，再度回到陸委會非常開心，他是「有恃無恐」接任，期待兩岸未來能春暖花開，無論如何會赴湯蹈火、在所不惜。

邱太三表示，他曾於二○○四年被指派到陸委會擔任副主委，兩岸情勢嚴峻下要做交流，這樣的拿捏是一個挑戰，覺得有在陸委會訓練出一把功夫，雖然面臨更嚴峻的挑戰，他卅年前就去過中國，不管在民間或政府部門，都持續關注中國情勢的演變。

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他強調，更重要的是台灣能不能確保國家主權，以及引以為傲的台灣民主，這是任何一個政府都責無旁貸的。他接任陸委會主委是「有恃無恐」，秉持蔡總統指示，在堅定國家主權和台灣民主原則下，面對後疫情時代兩岸交流將恢復，勢必要能有系統推動、建置。這段時間有很多兩岸好朋友共同期待，期待兩岸未來能春暖花開。

「陸委會對中國從來沒有惡意過」

外界解讀這次人事異動是對中國釋出善意，邱太三受訪回應，所謂善意要以怎樣的角度解讀，陸委會對中國從來沒有惡意過，各項措施都是希望增進兩岸交流，期許雙方務實面對、積極推動。過去雙方累積互信也許還不夠，可從社會、經濟、文化不斷提升互信，彼此克服更高層次的問題。

在不承認九二共識下，要如何推動蔡英文所呼籲的兩岸恢復對話？是否將有新模式開啟對話？邱指出，九二共識過去在台灣衍生很多爭議，姑且不論爭議所在，在中方對九二共識加註新的內涵後，已引發台灣民眾無法接受，未來勢必要做新的處理。

邱太三建議，希望雙方務實看待兩岸未來應該要有的發展、交流，最重要是「務實」處理事情，如果不斷堅持一項事情卻達不到效果，還要繼續做，「我實在無法理性理解」。

至於未來兩岸政策大方向？邱太三說，兩岸政策是延續的，會秉持過去擬定的政策積極推動。他說，國際情勢不斷演變，疫情期間，對於兩岸及全世界在經濟、政治和國際關係下，勢必要有新的評估，擬定新的方向，準備及擬定後疫情時代兩岸恢復交流，若有具體事項，會對外說明。

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