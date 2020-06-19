人道援港 專案辦公室7月營運

行政院昨核定「香港人道援助關懷行動專案」，陸委會主委陳明通強調，必須合法入境台灣後才給予援助。（記者王藝菘攝）

2020-06-19 05:30:00

陳明通：合法入境台灣後才給予援助

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院昨正式核定「香港人道援助關懷行動專案」，「台港服務交流辦公室」將於七月一日正式營運。雖然專案辦公室尚未成立，不過，陸委會主委陳明通表示，專案完成行政程序，就會開始啟動；同時強調，「這個專案是援助、不是救援」，必須合法入境台灣後才給予援助。

中國強推「港版國安法」，蔡總統上月廿七日指示提出「香港人道援助行動方案」，提供港人協助，陸委會昨召開記者會說明。陳明通指出，政府建制跨部門專案，整合資源，對進入台灣、有需要協助的港人、香港跨國企業及國際法人團體，提供相關服務及基本的照顧，並吸引香港資金及專業人才，壯大台灣經濟發展。

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陳明通解釋，陸委會輔導設立的「台港策進會」，將成立「台港服務交流辦公室」，並設置主任、副主任各一人，其下設「諮詢服務」、「專案管理」及「行政庶務」等三個分組。將新聘人力及請相關機構支援辦理港人來台就學、就業、投資、創業，人道援助與關懷，以及跨國企業、國際法人團體來台專案等諮詢與協助工作。

陳明通說，專案管理又分為三個專案，包括「強化港人來台服務專案」、「援助關懷專案」、「跨國企業及國際法人團體來台專案」，其中「援助關懷專案」就是針對「港澳條例」第十八條，審酌個案安全與自由受緊急危害程度、需給予援助必要性，做成適當決定，報請行政院專案處理。而生活照顧所生必要費用，由政府經費挹注。

方案變專案 陳：目前法制架構足夠

對於蔡總統提出的是「方案」，最後卻以「專案」方式來執行，是否為「個案化」而不採「法制化」的形式？陳明通解釋說，既有法制架構已經足夠，且有一定彈性，因此以採取專案管理的方式來進行，不會修改「港澳條例施行細則」第廿五條。而有符合「港澳條例」第十八條情形者，會再根據施行細則第廿五條，報請行政院以專案處理。

媒體追問辦公室預算規模、每位案例安置與援助的經費及預計接納多少港人？陳明通均以「專案處理」回應，並未正面答覆。被問到在設置專案辦公室後，與以往協助港人有何不同？陳明通說，以前是民間團體在做，現在是政府站出來聘人處理，並挹注經費。

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