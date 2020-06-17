蕭美琴獲美同意 成首位女性駐美代表

蕭美琴（資料照）

2020-06-17 05:30:00

〔記者蘇永耀、呂伊萱／台北報導〕總統府昨表示，蔡英文總統正式任命國安會諮詢委員蕭美琴出任駐美代表。一向為蔡英文倚重的蕭美琴，不僅將成為台灣首位女性駐美代表，蕭與美國行政及國會部門皆有良好互動，同為美方高度信任，外界認為，這項人事任命，將有助強化台美之間的高層關係。

美方高度信任 有助強化台美高層關係

總統府發言人張惇涵表示，蔡總統昨任命蕭美琴擔任駐美代表，她的提名也迅速獲得美國政府同意。蔡總統期許蕭勉力貢獻所長，在既有的堅實基礎上，持續強化台美兩國間關係，為國家、也為區域間的繁榮穩定創造更多的可能。

請繼續往下閱讀...

蕭美琴今年初連任花蓮立委失利，高層鎖定將轉往她熟悉的外交領域繼續發揮。二月時，副總統當選人賴清德受邀前往美國華府參加祈禱早餐會活動，蕭美琴即陪同訪問，賴並獲美國高規格接待。總統府隨後也宣布，蔡總統聘請蕭美琴出任國安會諮詢委員。

按照規劃，蕭美琴四月一日出任國安會諮委，即為駐美代表一事做準備。不過，因武漢肺炎疫情拖延，蕭美琴赴美直到近期才拍板。

蕭美琴現年四十九歲，為美國哥倫比亞大學政治學碩士，曾任國際自由政黨聯盟副主席、亞洲自由民主聯盟主席、民進黨國際部主任，也擔任過四屆立委。

蕭美琴早年曾任台灣人公共事務會（FAPA）實習生及民進黨駐美代表處活動執行長等職務，因此與美國台僑團體熟稔，這是歷任駐美代表較缺乏的經歷。蕭在立委任內，與美國政界及國會皆溝通無礙，並建立友好關係。這次確定赴美，外界認為，以蔡總統對其倚重，將有助強化台美之間的高層聯繫關係。

總統府也指出，蕭以廿多年來參與國際事務的豐富經驗與能力，將可襄助總統推動未來台美各項重要工作。

外交部昨另表示，現任禮賓處處長鄭榮俊獲任命為駐美副代表。這將是鄭榮俊第三度外派駐美代表處，鄭榮俊曾任駐美代表處三等秘書、簡任一等秘書、副參事和參事等職務，也曾外派吐瓦魯和亞特蘭大。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法