許崑源嗆菊挺韓 性格草莽

高雄市議會議長許崑源五月中旬到議場，為市長韓國瑜打氣。（資料照）

2020-06-07 05:30:00

記者黃佳琳／特稿

挺韓不遺餘力的高市議長許崑源，罷韓投票過關後，從住處墜樓身亡！

許崑源為人海派，是高雄縣市合併後第一屆議長，許崑源近期因小中風身體不適，正在復原中，昨晚突然墜樓，令政壇震驚。

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許崑源出生於一九五七年，從小在高雄大港埔鼓壽宮與新興市場出入，結交許多地方人士，他個性海派，五湖四海都有許多好友，於一九九四年以無黨籍身分當選高雄市議員，直至二○○八年，馬英九競選總統，許崑源擔任馬蕭競選總部全國無黨聯盟總會長，幫馬蕭助選，二○一○年成為國民黨議會黨團總召集人，並當選縣市合併後第一屆高雄市議會議長。

二○一八年韓國瑜到高雄角逐市長寶座時，當時在高雄沒沒無聞的韓國瑜在許的牽線下，慢慢在高雄嶄露頭角，而他怒嗆陳菊「鴨霸」、「囂張」的形象，更成為韓國瑜參選市長時，背後那雙最有力的推手和助手。

不過，去年七月，許崑源透過臉書PO出自己右眼戴眼罩洽公的照片，當時因眼壓高導致視線模糊、住院檢查，醫生研判是眼睛小中風，建議住院休養並做全身健檢，許崑源聽從醫院建議，後來情況好轉，但仍減少公開露面機會，直至昨天罷韓結果出爐後，也傳出許崑源身亡的消息，令外界震驚不已。

高市議長許崑源敲下議事槌。（資料照）

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