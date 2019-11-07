台美聯手 網路攻防演練玩真的！

行政院副院長陳其邁。（資料照）

2019-11-07 05:30:00

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院國家資通安全會報昨起一連三天舉辦跨國網路攻防演練。在實兵演練前，美方特別為參與人員安排為期兩天的資安實務教育訓練，行政院認為這是台美資安合作的重要里程碑，行政院副院長陳其邁昨表示，台灣是個飽受網路攻擊的國家，需要跨國通力合作進行聯合防禦，期望透過這次活動開啟我國與國際合作的大門。

國外網攻好手 對戰台灣防守聯隊

行政院資安處長簡宏偉五日表示，政府網路一個月平均受到約三千萬次的攻擊，對於攻擊來源雖無法完全確定，但推測有一半來自中國。

請繼續往下閱讀...

據悉，這次台美官方自本週一起共同舉辦為期五天的大規模網攻演練，前兩天是由美方安排教育訓練，後三天則是我方的跨國網路攻防演練。

行政院資安處表示，這次演練有別於過去情境演練方式，首次改採實兵演練方式辦理，特別邀請國內外政府資安攻擊好手，與我方金融機構組成的防守聯隊共同進行實戰演練，提升彼此資安專業技術與應變能力。

資安處指出，各國金融機構常為組織型駭客所鎖定目標，這次活動特別設計以金融資安環境為主軸，由金管會主委顧立雄親自領軍，帶領金融機構實戰好手組成資安防守聯隊上場實戰。資安處表示，這次活動八日實戰演練結束後，將安排研討會就演練結果與各國訪賓進行實務研討，訪賓回饋的建議，都將納為精進下次辦理活動的參考。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法