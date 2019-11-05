政府每月遭3000萬次網攻 99%成功攔截

美國在台協會與行政院資安處共同舉辦首次國際聯合網路「大規模網路攻防演練」，行政院資安處處長簡宏偉出席開幕式並接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

2019-11-05 05:30:00

〔記者呂伊萱／台北報導〕行政院資安處長簡宏偉昨表示，政府網路一個月平均受到約三千萬次攻擊，不過攔截成功率達九十九％以上。對於攻擊來源，簡宏偉說，沒辦法完全確定，推測有一半來自中國。

攻擊來源 一半恐來自中國

台美合作首次大規模網路攻防演練昨登場，簡宏偉受訪表示，台灣從二○一三年開始辦理Cyber Storm相關活動，今年特別之處是美國先舉辦兩天訓練，接下來三天的攻防演練以金融領域做為攻防測試實驗場，其他國家扮演攻擊手，台灣國內團隊則扮演防禦角色，彼此切磋，希望未來成為具代表性的區域活動，進一步推動國際資安防護合作。

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對於對岸對台網路攻擊是否因應大選出現變化？簡宏偉說，不只選前才有攻擊，長期觀察下來，每當有重大事件，攻擊都會變多；目前趨勢是數量增加、形式上針對性攻擊也變多，針對個人感興趣的內容發動持續性攻擊。

關於公部門網路資安防護，簡宏偉也說，目前每個月大概有兩億次的掃描，平均一個月受到三千萬次攻擊。二○一八年攻擊成功件數二六二件，其中真正比較嚴重、資安三級的只有六件；換言之，台灣攔截成功率達九十九％以上，且豐富經驗與資訊蒐集成為台灣優勢。

簡宏偉說，他不清楚我方（受攻擊次數）是不是最多的，但「應該在前段班」，和歐洲國家一個月可能幾萬次相比，台灣受攻擊頻率非常高。至於攻擊來源，他說，因網路攻擊時常透過不同國家做跳板、來自境外，沒辦法完全確定，「推測有一半來自中國」。

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