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首頁　>　政治

傅崐萁︰若韓當選 盼郭台銘任閣揆

2019-10-27 05:30:00

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮社群網站近日出現勸進前縣長傅崐萁參選區域立委的聲音，傅崐萁昨天並未正面回應，反而拋出如果韓國瑜當選，希望郭台銘擔任行政院長的想法，改善台灣經濟跟投資環境，並讓經濟政策與庶民連結。

花蓮近日若干社群瘋傳「拱傅」訊息，前花蓮縣長傅崐萁是否參選立委再受地方議論，縣長徐榛蔚昨搭機飛往柬埔寨，行前被媒體問及是否挺夫參選？她笑回「不管他做任何事，我一向都支持！」還稱傅一直以來都在「泛藍」裡面為中華民國加油。傅隨後趕抵送機，對於老婆表態力挺支持，笑說「她我太太啊！」一語雙關，似乎也為擔任國民黨中常委的徐榛蔚解套。

徐榛蔚昨搭機飛往柬埔寨，參加全球客家論壇，被媒體追問傅崐萁是否參選立委一事。她笑回「我一向都支持！」但被記者反問黨的部分怎麼辦時，先是停下腳步愣了一下，隨後笑著接續說，「前縣長傅崐萁一直以來都在泛藍裡面，而且都一直為中華民國加油，所以大家一起努力嘛，讓台灣更好啊！」

隨後，傅崐萁抱病趕抵送機，對於是否參選立委仍未鬆口，只重提要讓國家煥然一新，並說韓國瑜擔任總統是二○二○最大希望，也期待若韓當選，要請郭台銘當行政院長，讓台灣經濟跟基層庶民連結，改善台灣經濟跟投資環境。

政壇人士透露，此舉應該是在為擔任國民黨中常委的徐解套，避免因今日「力挺說」對象，非黨內立委提名黃啟嘉而與黨中央生嫌隙；徐的「泛藍說」也似乎在對黨中央喊話，意喻傅在地方功不可沒。

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