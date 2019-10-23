陳同佳今出獄 我定調：一下機就逮捕

2019-10-23

蘇揆：以正式司法互助 連人帶證據交給台灣 才是負責任

〔記者吳政峰、王冠仁、陳鈺馥／台北報導〕港女命案兇嫌陳同佳今天出獄，由於陳嫌日前表示有意來台投案，引發台港對司法管轄權的爭議，若他真的搭飛機來台，我方定調，他一下飛機，我方將立刻以通緝犯身分逮捕，解送士林地檢署歸案，避免外界產生「台灣拒收人犯」的錯誤聯想。

行政院長蘇貞昌昨日在立法院受訪表示，「政府的態度很清楚，通緝犯只要出現在我國境內，一定逮捕」。若香港特區政府真的放棄管轄權，台灣的法院也要有相關證物才能判，應該經香港法院裁定，以正式司法互助，連人帶證據交給台灣，這樣才是負起責任。

港女命案發生至今，士檢透過陸委會向港府提交兩次司法互助請求與一次移交人犯請求，均遭「已讀不回」，連陳同佳要來台灣投案的消息，港府都僅把信函寄交刑事局，而非以正式官方管道告知，我方呼籲香港以殺人罪續押陳嫌，卻遭外界質疑拒收人犯。

無法搭本國籍航空來台

為維護司法主權，我方已在移民署的入出境系統中，把陳同佳和欲陪同他投案的牧師管浩鳴列為「不核發登機證」，屆時如華航、長榮等本國籍航空，均無法搭載陳、管二人來台。

據悉，為了避免誤解，我方已定調，若陳同佳真的搭「外國籍」航空來台，只要一下飛機，就會被航警或移民署人員逮捕，解送士檢歸案。

學者：陳案與林克穎案本質不同

交大科技法律學院教授林志潔認為，陳同佳若來台投案，我方予以逮捕是較務實的做法。她表示，本案與林克穎案本質不同，林案是已判決確定，我方希望引渡回台服刑，而本案則還在偵查中，有沒有共犯？真正犯意為何？相關證據可能需要港府提供，屆時若沒有正式的司法互助協議，恐造成案情拼湊上的困難。

蘇揆昨在立法院受訪指出，該案兩邊都有管轄權，殺人的人在香港服刑，被害人家屬在香港，香港應該要就近審判、追訴，不要讓司法有空窗期，更不要讓重犯趴趴走，「來台灣又不是身體檢查！」

蘇揆也強調，香港過去完全不理不睬，現在態度丕變，這當然後面有中國，「企圖用送來台灣合理化送中條例，我們不會上當」。

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