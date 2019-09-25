「勇鷹」研改自IDF 改變機身結構 增加航程

2019-09-25

〔記者涂鉅旻、楊淳卉／綜合報導〕蔡英文總統昨主持「勇鷹」高教機原型機出廠典禮，預計在二○二六年完成六十六架量產工作。根據漢翔提供資料顯示，「勇鷹」自我國IDF經國號戰機研改，但為配合高教機需求，除改變機身結構，降低進場速度、增加航程、低速飛行穩定性及內燃油承載量，另也將主輪起落架外擴，強化地面滑行穩定度。

漢翔表示，「勇鷹」外型承襲IDF戰機低阻力、高攻角氣動力特性，兩者外表相近，但「勇鷹」機體超過八十％更新。採用漢翔與美方合資的ITEC公司「F124-200」發動機，由於該發動機並未裝設後燃器，只能以高亞音速巡航，無法超音速飛行。

學者︰具備「平戰轉換」能力

值得注意的是，「勇鷹」高教機服役後，能否承接AT-3高教機「平戰轉換」角色，備受關注。國防部智庫、國防安全研究院國防資源與產業研究所所長蘇紫雲指出，根據各國先例，高教機一定有「平戰轉換」能力，「勇鷹」雖無後燃器，仍有中高空巡航能力，並具有一定的低空密接支援、對地打擊能力。

蘇紫雲表示，高教機性能不比主力戰機，應會扮演輔助攻擊機角色，因為其平時主要任務為訓練。而空軍籌獲勇鷹高教機後，還可兼任高教機、部訓機角色，且座艙航電系統採用模組化，可模擬多種機種特性，加上具備「平戰轉換」能力，會是空軍投資成本效益相當高的機種。

不過，相關知情人士認為，新式高教機強化航程、滯空時間等訓練用特點，雖在戰時掛載武器並非難事，但「勇鷹」高教機採用未加裝後燃器的「F124-200」發動機，推力較經國號戰機採用的「F125」發動機弱，亦不能超音速巡航，因此，如何考量機動性並兼顧掛載量，能發揮多少戰力，值得觀察。

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