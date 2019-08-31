柯文哲嗆「擋蛋」是放雞屎 里長批柯放水

2019-08-31

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市都市審議委員會前天第六度審查遠雄大巨蛋案，新一屆委員首度上陣，就發生電腦模擬當機、停車問題未解就通過等爭議，與會里長、市議員當場嗆聲。豈料，市長柯文哲昨竟高分貝回嗆，「罵完以後能不能提出建議，生雞卵無，放雞屎有（台語），這有什麼用」。讓里長不滿回批，五年多來，遠雄自始至終同一套說法，變的是柯市府立場；議員更酸柯本來想要偷過關，結果被「雞屎」潑臉，所以惱羞成怒。

里長吳建德︰五年來變的是柯市府立場

當地新仁里長吳建德昨痛批，過去五年，遠雄自始至終都是同一套劇本，唯一不同的就是柯市府立場，柯聲稱公開透明，但主席是柯的人，委員也是柯選的，如果不聽話，哪混得下去？根本完全「只有立場、沒有是非」、「這不是放水，什麼才是放水」，大家演完這齣戲了事，但對我們是家園保衛戰，如果交通解不開，難道要全台北市民承擔。

簡舒培︰柯想「暗度」過關卻被擋

市議員簡舒培更酸柯，想要「暗度」偷偷過關卻被擋，現在「見笑轉生氣」說人家是「放雞屎」，「因為雞屎噴到他臉上，誤了他的事情」。

林洲民爆料 開會前委員接到盼「過關」電話

簡舒培指出，北市前都發局長林洲民日前就在臉書爆料，指有不少委員在召開都審會前一天，都接到現任都發局長黃景茂的電話，表示希望讓此案「安然順利過關」，雖然黃否認此事，但從市府找來電腦模擬領域的諮詢委員許宗熙，講話口徑跟遠雄一致，皆指前一屆委員提的很多假設「毫無意義」，顯見傳言並非空穴來風；雖然公開透明，太陽底下還是幹了見不得人的勾當，市府已先幫遠雄安排好暗樁。

柯︰罵完以後能不能提出什麼建議

柯文哲昨上午主持市府交通會報前受訪，談到大巨蛋審查爭議，柯文哲說，既然已經全程錄音錄影、網路直播，他反而認為在那裡大小聲是不對的。他接著竟然嗆聲，來罵東罵西的人，罵完以後能不能提出什麼建議，台灣話說「生雞卵無，放雞屎有」，這有什麼用。

外界質疑柯文哲當初罵大巨蛋罵最凶，柯則辯稱自己現在就是在解決問題，他認為目前剩下最困難的就是地底下十．五公尺，其他都還好。

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