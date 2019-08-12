挺韓北漂媽媽抒不滿 遭韓粉洗版

2019-08-12

〔記者葛祐豪／高雄報導〕利奇馬颱風引進西南氣流，高雄山區的桃源區、那瑪夏區降下大雨，但市長韓國瑜仍依既定行程到南投跑選舉，讓由綠轉藍、一路相挺韓國瑜的北漂媽媽潘金英，在臉書發文表達不滿，感嘆高雄市民成了次等公民，卻遭到韓粉洗版，質疑她變心了。

潘金英稱自己是北漂族母親，去年選前全力為韓國瑜輔選，韓上任後依舊力挺，與杏仁哥、陳清茂、文山伯等人，都是高雄知名的庶民挺韓大將。

不過，對於高雄山區豪雨，韓國瑜昨天仍前往南投跑總統選舉行程，潘金英昨午在臉書粉絲團發文透露不滿。

潘金英說：「說真相往往是要付出代價的！苦民所苦？經濟一○○分、政治○分？」桃源區因利奇馬颱風過境，豪雨成災，居民陷於險困之中，謝區長盡忠職守，但怎不見到韓市長，對受困遷離之苦的市民有隻字片語的關心呢？「怎麼市長在南投、不在高雄呢？這是為什麼呢？」

潘金英感慨「高雄市民什麼時候變成次等公民，沒大人了！」她也知道這文一PO，又要被萬箭穿心，可是說真相往往是要付出代價的！

潘金英也呼籲韓國瑜「我們雖然支持您選總統，但更希望您能更重視高雄市民的生命，財產安全！如果您欺騙了高雄市民，難道就不會欺騙台灣人民嗎？不是黑韓，是希望韓市長能做得更好！」

韓國瑜的國政發言人何庭歡也展現風度，在潘金英的臉書留言說「謝謝金英姐的提醒」，也有支持者說「很感動金英姐能說出事實，許多為挺而挺的韓粉，就是看不清的瞎挺。一個市政都做不好、關心不了的人，怎麼能夠把台灣的未來和下一代的幸福交給這種人！」

但大批韓粉可不買帳，截至昨天傍晚已湧入上千則留言，洗版說「不用天天酸言酸語，還標榜自己多支持韓市長」、 「金英姐原來你也變心了啊」、「鄭文燦都可以隔海提前指揮佈置，為什麼韓市長就不能異地掌握災情？非得每次跑到現場？」

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