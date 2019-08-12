韓競選往外跑 陳其邁：政見支票怎麼辦

2019-08-12

〔記者葛祐豪／高雄報導〕利奇馬颱風引進西南氣流，高雄山區的桃源區、那瑪夏區降下大雨，那瑪夏還緊急停班停課並預防性撤離，但市長韓國瑜仍依既定行程到南投跑選舉，這兩天人都在高雄的行政院副院長陳其邁對此表示，他覺得韓國瑜心不在這裡（高雄），政見支票到底怎麼辦？「我們跟小孩子說話不算話，怎麼教小孩？」

市民擔心有事找不到市長

陳其邁昨天下午現身高雄夢時代的政大書城，參加立法院副院長蔡其昌的簽書會，媒體詢問他對於「那瑪夏預防性撤離，結果韓國瑜還是照跑他的競選行程」看法？

陳其邁答說，他覺得韓市長心不在這裡，市民最擔心的是有事找不到市長，萬一天氣變化或有一些天災等，市長還是可以關照偏遠地區比較重要，因為高雄從海邊到山上，地形變化非常大，有時候市區天氣好，但山區下大雨。

陳其邁說，像前天甲仙、那瑪夏都下豪大雨，他特別打電話問了一下，「有事找得到市長是大家的期待，現在是颱風的季節，三天兩頭就往外跑，不免令人擔心！」

陳：關照偏遠地區較重要

媒體又問說，停班課訊息是昨早九點才發出來，已錯過原本上班時間，會覺得高市府的SOP螺絲拴得夠緊嗎？

陳其邁表示，其實前天早上甲仙的楠梓仙溪，已經下非常大的雨，溪水也都變了顏色、水位也暴漲，我們都滿擔心的，還好後來雨就停了。

他強調，災害要防災、減災，要做好準備，「不希望當天氣一不好的時候，做決策的人不在高雄市，這樣是一件非常不好的事情，尤其是極端氣候變化非常大。」

媒體又追問「都已停班課了，韓國瑜還是照常競選行程，您有什麼要跟他講的嗎？」

陳其邁有點無奈地說：「跟他講也沒有用，他心也不在這裡，很難再跟他講什麼事情，他心意已決，我看是這樣！」

陳其邁說，大家對韓市長原來很有期待，怎麼會變成這樣呢？「大家百思不解，這應該是韓市長要告訴大家，當初為何來選市長時不講？現在要去競逐另一個權力的高峰，他要自己回答這些問題！」

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