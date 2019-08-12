《立委選戰》綠選將倡綠白整合 柯營冷回

2019-08-12

〔記者郭安家、沈佩瑤／台北報導〕台北市立委選舉國民黨提名完畢，民進黨則因與時代力量協調，第二階段徵召提名作業暫緩，包括第三選區（中山北松山）、四選區（內湖南港）、六選區（大安）、七選區（信義南松山）、八選區（文山中正）；其中第七選區民進黨市議員許淑華與時力參選人陳雨凡競爭，許昨拋出全國綠白合作議題，指台北市長柯文哲近日所談的台灣民眾黨價值，等於台灣派概念，建議柯可跟民進黨、小黨共同整合，對抗中國勢力併吞。

柯文哲︰不知合作是什麼意思

但對此柯文哲昨在台南受訪說，不曉得那個合作是什麼意思？是要每一區都派人共襄盛舉嗎？他認為，還是應該要考慮怎麼做讓人民生活更好、台灣長治久安，這才是邏輯；「五年前這樣講，我還會想想看，台北市長都幹了五年半，人家說，不要聽他講，要看他做的，就這樣。」

許淑華︰台灣派價值一致 可聯合抗中

許淑華則表示，柯文哲日前受訪表態，民眾黨提名，除了選上就是要讓對方落選，被外界視為「報復式」提名，但柯近日所談民眾黨的價值，等於台灣派的概念，跟民進黨價值一致；她認為，站在對抗中國勢力併吞的前提下，提議柯與民進黨、第三勢力小黨應合作，除非柯自己承認無法跟抵抗中國併吞的勢力合作。

柯營︰民眾黨提名機制尚無定論

但柯營幕僚也回應說「傻眼」，指很清楚部分綠營北市議員因「遭暫緩提名」在急了；對於目前民眾黨的提名機制都還在討論中，尚無定論。

綜觀北市立委第三選區，雖然民進黨內有人點名議員王世堅參選，但黨內有大老認為王是「柯黑」，因此遲遲無法決定；而新潮流系大老吳乃仁的姪子吳怡農，近日則被黨內人士透過媒體放話，可能要選第三選區、第八選區，測試外界反應。

至於四選區，原本外界認為該區議員選舉「票王」高嘉瑜可望獲得黨內提名，不過，高因「黨內人和問題」也受阻，不滿高的黨內人士近日還提議，由黨秘書長羅文嘉參選該區立委；黨中央也還未正式公告。第七選區部分，民進黨許淑華與時代力量陳雨凡協調整合也未有進一步結果。

反觀國民黨第一選區則提名議員汪志冰挑戰民進黨立委吳思瑤，第二選區由前立委孫大千挑戰民進黨立委何志偉，至於第三選區現任國民黨立委為蔣萬安、第四選區為李彥秀；國民黨第六選區提名不分區立委林奕華、第七選區提名現任立委費鴻泰、八選區提名現任立委賴士葆；第五選區則提名林郁方，挑戰現任無黨籍立委林昶佐。

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