謠言終結站》俄試爆武器核外洩 恐影響台灣? 原能會：國內環境輻射監測值正常

2019-08-11

網傳內容：

俄國北部某軍事基地本月8日測試武器時發生爆炸，導致周邊城市加馬輻射量激增到平常的20倍，可能影響台灣。

查證結果：

原能會指出，核安監管中心及輻射偵測中心針對全國53處即時環境輻射監測站數據查核，顯示目前國內環境輻射監測值正常。原能會也追蹤俄國鄰近國家，包括中國生態環境部、日本原子力規制委員會（NRA）及南韓核能安全與保安委員會（NSSC）迄今均未發布相關消息，各國環境輻射監測數據亦在正常背景值範圍內。未來如確認俄國爆炸案有輻射外洩情形，原能會將立即啟動監控機制，發布輻射監控結果。

謠言終結站

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