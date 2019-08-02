AIT辦安全合作系列活動 「台美關係遠超過軍售範疇」

2019-08-02

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）在八月舉辦系列活動，凸顯美台之間強勁、「遠超過軍售範疇」的廣泛安全合作關係。AIT處長酈英傑將於八月十四日發表大型政策演說，主題亦將聚焦於增進美台安全合作。

中國持續壓縮台灣外交空間，並透過經濟手法打壓台灣，美國國務院上月三十一日鼓勵兩岸進行建設性對話，和平解決分歧。外交部昨對美方的呼籲表示感謝，並表示我政府務實克制處理兩岸關係，獲得美方認同與肯定。

AIT昨宣布，八月是AIT@40的「安全合作月」。AIT指出，數十年來，美國和台灣享有深厚且穩固的安全合作關係，「台灣關係法」是雙方安全合作關係的基石，而AIT@40「安全合作月」的主旨則是表彰嘉惠美台的多面向安全合作關係。

為慶祝此主題，AIT將舉辦一系列的活動，凸顯美台關係中強勁安全合作的重要性，包括與桃園市政府合作，在八月五日舉行《疾風魅影—黑貓中隊》紀錄片放映活動，該紀錄片講述「台灣關係法」通過前，美台就已享有的安全合作關係。

八月十四日，酈英傑將出席「立穩根基，共創未來：AIT@40—一九七九年後美台關係展」桃園巡迴展開幕典禮，在典禮中發表年度「四個增進」四大政策演說的第三場演講，主題聚焦於增進美台安全合作。八月十五日，酈英傑並將出席「台北國際航太暨國防工業展」開幕典禮。

AIT表示，酈英傑和AIT官員也將在八月全月份，參加在全台各地舉辦的活動，慶祝雙方「遠超過軍售範疇」的廣泛安全合作關係，包括由民間領導的安全工作、軍民合作、軍事交流，以及國防工業合作。

今年為「台灣關係法」立法四十週年，AIT舉辦全年度活動，為每個月份指定主題，以彰顯蓬勃多元的美台關係。

A I T推美台安全合作主題月，處長酈英傑將於八月十四日針對美台安全合作發表演說。 （取自A I T臉書）

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