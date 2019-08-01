卓榮泰：中國老大哥出手 幫國民黨助選

2019-08-01

〔記者楊淳卉、施曉光／台北報導〕中國八月一日起全面停發赴台自由行通行證，民進黨主席卓榮泰昨於臉書發文表示，每逢選舉就見到的打壓招數又來了，中國老大哥這麼早出手，意圖藉打擊觀光旅遊，直接介入台灣大選，公然幫中國國民黨助選。

他也要問國民黨主席吳敦義，「吳主席是笑納？還是繼續罵民進黨？還是敢為台灣請命？」

國民黨：與其質疑在野黨 不如督促蔡

國民黨回應說，卓榮泰身為執政黨領袖，與其在臉書上花時間質疑在野黨，不如多用心督促民進黨最高從政黨員蔡英文總統，因為蔡政府只能對中國大陸展現口頭上的強硬姿態，實際上根本「沒半步」，明年大選應該換國民黨執政。

卓榮泰於臉書表示，中國的海旅會宣布全面停發到台灣自由行的通行證，限制中國人來台灣自由行的旅遊活動，打擊台灣好不容易努力創造的新興旅遊產業和在地經濟。

卓表示，中國壓制香港人民時，中國國民黨近乎沉默，現在北京政府將經濟入侵魔掌公然指向台灣，切斷觀光人流時，「請問吳主席還是選擇沉默嗎？」

卓：政府須拿出對策 助拓展新市場

卓榮泰表示，面對中國片面毀約，單方刻意製造出來的問題，政府必須立即展現執政能力，拿出各項對策，協助國內業界，拓展新市場、找到新方向，公私合力度過中國的威脅。

國民黨強調，絕不樂見兩岸民間往來止步，呼籲中國大陸應該正視兩岸日常往來、經貿的直接交流，若限縮民間交流，恐影響到兩岸關係長遠穩定發展，並請卓榮泰在質疑別人之前，先思考自己是否已經善盡身為執政黨主席的責任與使命。

民進黨發言人李明俐則認為，兩岸旅遊不該成為「以經逼政」的老把戲，這不僅加劇兩岸人民之間的鴻溝，更凸顯出中共對台政策的缺乏自信。台灣不會在這種政治壓力下輕言屈服，會更張開雙臂，擁抱更多國家的旅客。

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