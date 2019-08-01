《焦點評論》兩成支持度 以小搏大

2019-08-01

記者邱燕玲／特稿

柯文哲組黨了。在藍綠各約三成的基本盤下，看準現今政治氛圍「對韓總不放心、對小英不滿意」，始終穩定有近兩成支持度的柯文哲企圖以小搏大，要在二○二○總統及立委選舉中形成氣候，看看有沒有機會搭著熱帶氣旋扶搖直上、一飛沖天。柯組黨也正式宣告白綠合作破局，民進黨首當其衝，不但總統選情堪憂，立委選舉更將遍地烽火。

在決定是否參選二○二○總統前，柯文哲先拋出組黨訊息，顯示其不甘於只當個陽春首都市長，更想往上擴大政壇影響力。如果柯不選總統、支持郭台銘選，柯仍可藉由其推出的立委候選人維持聲量，並擺脫「落跑市長」名聲，持盈保泰，等待下一次可能的機會；若郭不選、由柯選總統，光明正大全台跑透透，凝聚藍綠之外的力量。

柯Ｐ組黨取名「台灣民眾黨」，以「台灣民眾」為名，是否師出有名？認識柯文哲本質的人了然於胸。但選舉期間各式各樣的「表演」必然上場，身為政壇唬爛始祖，演一下維護台灣主權的戲碼、喊幾聲民主自由，不是太困難；當藍營支持者投不下韓國瑜、綠營支持者不再相信蔡英文時，這一票自然有相當的機會轉向柯文哲陣營。

不論藍綠如何夾擊，不論政績如何空洞，柯文哲在政壇上穩定有一成多至兩成的支持度，正是賦予其組黨的基礎能量；未來柯Ｐ黨會吸取對藍綠不滿的民眾、擴大支持，往三成攀升，還是藍綠競相搶食柯Ｐ的群眾基礎、邊緣化柯文哲，動態的變化將影響台灣未來。

如果韓國瑜無法正常化、蔡英文不能正視自己的缺失檢討補強，未來柯文哲撿到的不只是槍，而是政權。

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