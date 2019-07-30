中國東山島軍演 距金門僅55公里

2019-07-30

連二日公佈在台海周遭軍演

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍連續二日透過中國海事局公佈台海周遭「軍事活動」訊息，引發各界高度關注！繼中國浙江省海事局前天公布位於舟山群島東側海域、距台約四百餘公里的軍事活動訊息後，中國廣東省海事局昨接著公布東山島周遭、距金門僅五十五公里的軍事活動訊息。我國國防部對此批評，共軍「嚴重破壞安全穩定」。

國防部批共軍 破壞安全穩定

中國國防部七月十四日在官方網站公布一則訊息，稱解放軍依今年度計畫的例行安排，將在東南沿海等海空域組織演習，但未公布細節，直至前天、昨天才揭露演訓警示海域。根據中國海事局資訊，舟山群島軍事活動的海域管制時間為前晚六時至八月一日晚間六時，東山島演訓管制時間則為昨日上午六時至八月二日晚間六時。

前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩比對中國海事局公布的演訓管制坐標後發現，解放軍在舟山群島東側演訓地點，距離台灣富貴角尚有四百卅五公里遠，但東山島周邊軍事活動，距離金門大帽山僅五十五公里，距離澎湖西嶼約一百五十公里。

解放軍於一九九五年台海飛彈危機時，曾在東山島進行大規模兩棲登陸演練，扁政府執政時期也曾進行數次演訓。但據了解，東山島屬於中國解放軍常態訓場，演訓頻次約一至二年一次，差別只在於中國官方與媒體是否加以渲染。至於解放軍在舟山群島的演習更為頻繁，去年四月曾在該區域進行小範圍實彈射擊。

對於此次演訓規模掌握情形，我方官員強調，現仍須觀察解放軍動態，礙於機密，無法多做評述。

對於中國公佈在我國北方、西南方外海進行軍演的訊息，國防部昨表示，中共迄今未放棄以武力犯台，在東海及中國東南沿海舉行各種「年度計畫性軍事演習」，造成中華民國台灣二千三百萬同胞的反感，無助兩岸和平發展，更嚴重破壞區域的安全與穩定。

民進黨立委王定宇認為，中共利用年度例行演訓並誇大渲染，企圖達到政治性目的，例如藉由恫嚇台灣企圖影響選舉，或抗議台美軍售升級、威嚇香港民主運動。國軍雖近期也有軍事演練，但差別在於我國例行性演訓，「沒有要吹牛恫嚇或想要達成政治性目的」。

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