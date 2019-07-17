東協新住民批韓言論歧視 高市府：被扭曲

2019-07-17

〔記者陳文嬋、王榮祥／高雄報導〕高市東協新住民不滿市長韓國瑜批評政府協助越南、印尼防治登革熱，質疑韓國瑜言論充滿歧視，根本沒有愛與包容，要求韓國瑜道歉，昨送百份連署書響應罷韓。

韓批登革熱防疫助外國 被認發言不當

高市越南同鄉會、高市印尼姐妹會昨發表聯合聲明，不論性別、種族、宗教，生命價值一樣可貴，韓國瑜身為高雄市長，卻以歧視言論，對待東協新住民，惹惱在台東協新住民，也引發新住民國家不滿，他歧視東協國家與新住民的風暴持續醞釀中。

越南、印尼新住民團體 響應罷韓

高市越南同鄉會會長岑歡瓊表示，韓國瑜日前在新竹造勢大會批評中央協助印尼、越南防疫，卻對高雄登革熱漠不關心，他覺得太可怕，高雄人健康與生命比不上印尼及越南人，她批評韓國瑜發言失當，台灣會協助區域聯防，也是為了保護台商。

岑歡瓊指出，韓國瑜歧視言論，沒有愛與包容，且當半年市長，未兌現任何承諾，卻將代表國民黨參選總統，東協新住民將全台串聯，要求韓國瑜對歧視東協國家及新住民言語道歉。

民進黨議員林智鴻批評韓國瑜愛與包容是假的，一路以來言論充滿仇恨與對立，尤其新住民在台生活不易，社會應多包容與體諒，不該加諸歧視與仇恨，他要求韓國瑜出面道歉。

高市新聞局表示，相關議題顯然是被刻意操作扭曲，韓國瑜市長從未說過不要幫助印尼、越南人民，發言當時是希望行政院對高市登革熱同等關注，並給予經費補助，何來歧視之有？也請在台新住民不要被分化操弄。

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