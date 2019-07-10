軍方︰汰舊換新 M1A2T將成即戰力

2019-07-10

可在更遠距離摧毀目標

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國國務院在美東時間七月八日批准「M1A2T」戰車等四項對台軍售案，並進入「知會國會」階段。對於「M1A2T」戰車性能，陸軍參謀長楊海明昨表示，「M1A2T」戰車引進後，陸軍將可汰換老舊裝備，其機動力、火力、防護力和指通力，將是地面防衛作戰關鍵「可恃戰力」與「即戰力」。

楊海明在國防部例行記者會中表示，「M1A2」戰車的車重約六十三噸，配備一千五百匹馬力的燃氣渦輪引擎，機動性沒有問題。至於外界關心的重量，我國道路、橋樑能否承受等，軍方事先做過測試、評估並無問題，並配合輸具運送。另一方面，包括日本、南韓、英國等國，地形和台灣相近，其主力戰車也相當重，但機動力和戰術使用上沒有問題。

M60A3 將有升級計畫

至於現役M60A3戰車，陸軍也將有升級計畫，楊海明表示，國軍現有四百六十輛M60A3戰車，包括預算編列年度、性能提升項目、升級數量等，都正視預算額度和敵情威脅做全盤規劃。另外，軍方也正規劃、研討自製一二○公厘戰車砲採用的砲彈與生產線。

軍事專家、「軍事連線雜誌」主編陳維浩認為，M1A2T戰車主武器為一二○公厘戰車砲，可在更遠距離摧毀敵方目標，同時具備機動力和快速打擊能力，讓中國欲對我國發動兩棲、空中斬首戰的犯台之舉前，會進而考量作戰計畫、後勤負擔，影響其作戰決心。

至於國軍新購人攜式刺針飛彈，有別於我國現役復仇者飛彈車的車載型，以及須兩名官兵操作的雙聯裝型，可單兵操作，軍方評估，將可強化外島及中小艦艇的防空能力。而國軍續購的拖式2B飛彈、標槍飛彈，則可強化我國的反裝甲能力。

（歐新社檔案照）

M1A2戰車性能諸元

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