花蓮治安評比墊底 縣警局：有黑數

2019-06-28

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣長徐榛蔚上月底剛獲頒「遠見」雜誌二○一九年縣市長施政滿意度的五星縣長，縣民對警政治安滿意度有八十二％，但昨天「遠見」公布全台縣市總體競爭力調查，花蓮縣治安卻吊車尾，縣議員直嗆「打臉五星縣長」！花蓮縣警局澄清，評比數據具黑數誤差值。

議員嗆︰打臉五星縣長

「遠見」縣市總體競爭力評比昨出爐，今年以經濟與就業、教育與文化、環保與環境品質、治安、公共安全與消防、醫療衛生、生活品質與現代化、地方財政，及社會福利等九大面向、共一○二個細指標進行評鑑。

其中「治安」部分，花蓮今年在十三縣市中敬陪末座，回顧二○一八及二○一五年的評比，也都位居「後段班」；由於徐榛蔚剛拿下五星縣長，警政治安滿意度有八十二％，昨日評比結果與民眾實際感受有落差。

花蓮縣警局提出犯罪統計數據，強調評比數據具有黑數誤差值。縣警局表示，二○一九年一至四月與二○一八年同期相比，全般刑案發生二一○二件，減少廿七件，破獲率上升一．八％；暴力犯罪（含殺人、強盜、搶奪、強制性交等）發生十一件，減少四件；全般竊盜發生二六七件，雖增加十件，破獲率卻提升四．二一％。

警方︰不同指標參數 結果迥異

縣警局指出，若引用指標條件參數不同，呈現結果迥異，例如依全般竊盜發生率比較，花蓮縣每十萬人口發生一千八百八十九．八二件為全國最高，若改引用破獲率九十六．三三％來看，則於全國排名第八名，且單從客觀刑案發破數據「每十萬人口刑案發生率」多寡，實難斷定地區治安好壞。

縣警局強調，數據高低易受犯罪黑數、或因無被害人犯罪（毒品、違背安全駕駛案）愈積極偵破、查獲數愈高等影響，犯罪率跟著提高，尤其花蓮又以「無被害人犯罪案類」部分占全般刑案半數以上，員警愈積極偵破、查獲，反被認治安不佳，顯不合理。

議員︰警方應虛心接受 更努力

「治安評比等於打臉五星縣長！」縣議員莊枝財說，評比數據是參考也是警惕，花蓮警方應虛心接受而更加努力，不能用數據及基準算法不同來搪塞評比事實，難道五星縣長的評比也是「假的嗎？」

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