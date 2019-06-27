北市府商圈民調駁沒落 議員批擦脂抹粉

2019-06-27

〔記者沈佩瑤、楊心慧／台北報導〕各有意參與總統大選者，紛紛主打經濟牌，但台北市商圈沒落議題，卻成為台北市長柯文哲遭受施政批判的致命傷，昨天台北市研考會則公布一份四月民調，稱過去一年仍有八成三的台北市民、五成九的新北市民去過北市各商圈，並指網路購物迅速興起，已成主要購物行為之一，但逛商圈仍是比較多的。市議員批評市府此時公布民調，根本是在幫柯擦脂抹粉、逃避問題。

民調稱八成三市民 過去一年去過商圈

台北市東門永康商圈發展協會理事長劉鴻翔對此民調則說，不少商圈緊鄰捷運，民眾上下班就順便買個小東西或吃晚餐，這也能算入商圈消費之一嗎？

街區發展理事長︰民調大家看看就好

台北市西門徒步區街區發展促進會理事長劉家鑫也表示，不少商圈以觀光客消費為大宗，本地人反而多是小額購物，但該份問卷僅針對雙北民眾調查，更特別針對東區問題提問，是否真的具有參考性，大家看看就好。台大公館商圈理事長周麗華表示，近年可明顯看出人潮逐漸衰退，除網路衝擊外，整體大環境不好、產業外移都是原因。

議員︰柯市府試圖用民調帶風向

市議員王鴻薇批評以民調應用來了解市民的問題和心聲，但從之前的重陽敬老金，到現在的商圈問題，柯市府都試圖用民調帶風向，扭曲真相，如果真的認為商圈沒有問題，「市長有本事就出來公開講啊！」不需要這樣擦脂抹粉、逃避問題，甚至把商圈沒落歸因於網路購物。

柯昱安︰民調信效度 有數據可查核

台北市政府副發言人柯昱安昨則回應，民調數字僅供內部施政參考，且研考會的民調信效度均有相關數據可供查核，所謂「帶風向」、「擦脂抹粉」的說法，令人匪夷所思。

逾五成雙北民眾 有網路購物習慣

北市府研考會昨公布四月民調，指有八成三的台北市受訪者與五成九的新北市受訪者在過去一年曾到過台北市各商圈，五成八的台北市受訪者與五成二的新北市受訪者有網路購物習慣，意即網路購物已成主要消費行為。

網路購物部分，調查發現，雙北市民超過三成五到實體店面體驗商品後，再到網路購買，顯示網購已影響受訪者消費行為，不過，逛商圈的人仍較多，金額為商圈和網路相當。

此外，台北市與新北市皆有五成三以上受訪者認為政府有必要輔導商圈，尤其應優先輔導環境衛生及食安問題，其次是交通規劃和停車空間，而人行環境改善、特色形塑也很重要。

四成八民眾︰店面租金讓市場決定

針對東區商圈議題，四成八台北市受訪者、四成一的新北市受訪者認為，「店面租金最好讓市場自己決定，政府不用管太多」；三成一台北市受訪者、三成五新北市受訪者認為，「空店面太多會連帶影響商圈人潮，政府應該介入」，意見參半。

市議員王閔生認為，政府要做的事情是協助商圈蓬勃發展，像是硬體建設改善、商圈經營模式的輔導，而非干涉店面租金價格，不該詢問民眾，「店面租金最好讓市場自己決定，政府不用管太多」這個問題。市議員洪健益也說，網路消費是一個趨勢，市府應思考如何將人流導向實體店面，例如推動觀光列車、發放消費券，刺激購物欲望等。

研考會昨表示，商圈消費行為民調並非首次施行，至於題目中問及東區店租是否該由政府介入，是長官指示列入該題項，盼透過調查傾聽多方意見。

研考會主委︰數據部分沒有特別處理過

研考會主委余家哲解釋，該份民調是在四月底至五月期間進行，當時正好東區議題引發關注，才會納入一併調查；在數據部分，並沒有特別處理過，除事先徵詢相關局處希望了解的項目，另也會詢問府外民調委員的專業意見後才施測。

這次調查時間為今年四月廿九日至五月六日晚間，成功訪問十八歲以上台北市民八一五人、新北市民八二四人，各有七六八、九七二人拒訪。

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