大法官人事審查 蔡宗珍：我的憲法沒有顏色

2019-06-26

〔記者謝君臨／台北報導〕大法官被提名人楊惠欽、蔡宗珍昨於立法院接受朝野立委詢問；國民黨立委指出，蔡曾批服貿協議審查違反程序正義，有違憲之虞，立院五月通過中選會主委李進勇人事案，也未經實質審查，是否同樣違憲？蔡認為，兩者法規依據及脈絡完全不同，「蘋果跟橘子不能放在一起比」，並強調「我的憲法沒有顏色」。

立法院臨時會廿五、廿六日進行「司法院大法官人事同意權案」審查，依序由高雄高等行政法院院長楊惠欽、考選部長蔡宗珍、台大法律系教授謝銘洋、司法院秘書長呂太郎等四名大法官被提名人，接受朝野立委詢問；楊、蔡兩人昨先上陣。

國民黨立委林奕華、費鴻泰及無黨籍立委陳玉珍均指出，蔡宗珍過去曾公開「反服貿」，認為服貿協議未經實質審查，有「賣台」隱憂，且有違憲之虞，立院五月通過中選會主委李進勇人事案，也未經實質審查，是否同樣違憲？

蔡宗珍認為，兩者法規依據及脈絡完全不同，蘋果跟橘子不能放在一起比較。李案應屬「國會自律事項」。對於被質疑「顏色正確」，才能站上國會殿堂接受朝野立委審查，蔡則嚴正指出：「我的憲法沒有顏色」。

針對死刑存廢、安樂死及器官捐贈「默許制」等議題，楊惠欽表示，死刑是否違憲，依據既往的大法官解釋，隱含不排斥死刑，是否廢除死刑，有其時代意義，在立法政策上應考量民意，做妥善處理。

對於安樂死議題，楊惠欽指出，這牽涉到人民的生存權、生命權以及自由選擇，是目前社會很重視的問題，但因牽涉到民意需求，是立法政策要考量的事項。

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