泛太婦女協會年會 首度在台舉行

2019-06-24

〔記者呂伊萱／台北報導〕三年一度的泛太平洋暨東南亞婦女協會（ＰＰＳＥＡＷＡ）年會今年首次在台灣舉辦，包括十一國會員國代表、斐濟前第一夫人Adi Koila Mara Nailatikau與馬來西亞議員Khairy bin Jamaluddin等嘉賓，約四百人齊聚探討婦女經濟力、兩性平權與高齡社會等議題。蔡英文總統昨出席開幕典禮致詞，分享她作為女性總統，「推動婦女賦權是重要使命」。

聯合國轄下國際非政府組織

ＰＰＳＥＡＷＡ是台灣在婦女議題方面參與的唯一一個聯合國轄下國際非政府組織（ＩＮＧＯ）。該組織總會在聯合國經濟社會理事會擁有諮詢地位，過去曾在夏威夷、日本、韓國、菲律賓、馬來西亞與紐澳等多國舉辦，今年則是九十年來第一次在台灣舉辦。

ＰＰＳＥＡＷＡ中華民國分會理事長陳淑珠致詞時說，ＰＰＳＥＡＷＡ是目前全球最大且最有影響力的婦女社團，這次成功爭取到主辦實屬不易，盼在艱困的國際社會處境下，讓國際社會看見台灣在婦女議題上的努力。

蔡總統致詞表示，這是分享台灣經驗、促進國際交流的重要時刻，如同此次年會主題Life’s Journey to Wellbeing，將針對人口高齡化討論各國因應作法。蔡總統分享，台灣近三年推動長照二．○，最核心概念就是社區照護模式，使用人數已大幅上升，全國涵蓋率達三成八。

蔡總統表示，她身為女性總統，將國內外推動婦女賦權視為重要使命，不論是到馬紹爾群島參加「太平洋婦女領袖聯盟會議」，或是台美展開合作計畫，讓婦女賦權在印太地區更受重視，在在都證明台灣在全球婦女議題上，可以做出更多貢獻。

外交部ＮＧＯ事務會執行長賴銘琪受訪時說，婦權運動與平權主義是跨越國界的，盼透過這次在台灣舉行的大會，和各國繼續合作關係，並建立新的合作關係，一起努力提供更好的環境給下一代。

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