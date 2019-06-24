韓操作陸軍 郭強打空戰

2019-06-24

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統初選升溫，高雄市長韓國瑜一週一造勢，泛藍的地方派系、農漁會等有動員力量的「陸軍」出現在造勢場合，但黨內認為，韓一向高調、較會操作，事實上地方勢力並非全都挺韓。農會要角直言，全國三○二家農漁會，確實挺韓為多，但不可能每家同一動作，全數都支持同一個人。

韓國瑜用造勢打初選，從台北開始，到花蓮、雲林、台中連辦四場大型造勢，身邊不乏地方派系、農漁會、水利會要角，展現地方一面倒挺韓的現象；而前花蓮縣長傅崐萁、前雲林縣長張榮味系統等地方要角也被視為韓國瑜幾次造勢的背後操盤手。

國民黨中常委、中華民國農會理事長蕭景田參加韓國瑜的多場造勢活動，挺韓色彩明確。他昨受訪時坦言，全國總農會就是挺韓國瑜，不過，全國農漁會三○二家，不一定全挺韓。

一名熟知農會運作的人士認為，各級農會確實挺韓居多，會有其效應，但農會沒有辦法一個口令，讓身為農會會員的農民就一個動作，全面挺某人，連農會的理監事都可能有不同意見，就像高雄市農會理事長蕭漢俊挺王金平，在王、韓心結未解、國民黨確定誰出線之前，不會輕易表態。

國民黨總統初選參選人郭台銘近期釋出廣告、拜票電話，談政策全力打「空戰」；在陸軍部分，「王郭」是否合作引人注目。親王人士說，王、郭兩人本來就是摯友，近期也已見過多次面，有很好的「默契」，共識就是讓國民黨打倒民進黨重返執政，王的系統也有機會幫郭董，看國民黨初選是否有明確態勢而定。

朱立倫陣營人士指出，表面上來看，農漁會、水利會等系統比較挺韓國瑜，但基本上這些地方派系、村里系統不會特定去支持某些人，只是韓比較外顯、會操作，玩這些東西。

朱陣營人士說，就像韓國瑜到台中去找顏清標，其實朱立倫也曾拜會過，雙方也有互動，比較懂人情世故的地方人士無論見哪個參選人，都會相談愉快，絕不會只支持特定參選人。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法