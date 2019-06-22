朱︰造勢場次應適可而止

2019-06-22

「今年國民黨的初選有點奇怪」

〔記者何玉華、施曉光／綜合報導〕國民黨總統初選參選人陸續都有造勢活動，唯獨前新北市長朱立倫不見動靜，朱立倫昨受訪時表示，「今年國民黨的初選有點奇怪」，他不打算辦任何的造勢活動，他是「一個做事的人」，「少造勢、多做事」，希望造勢場次應適可而止，不斷的造勢、不斷的動員，會造成嚴重對立的氣氛，讓支持者擔心國民黨分裂或不團結。

參選的造勢 沒參選的也造勢

高雄市長韓國瑜今天要在台中造勢，連不參加初選的前立法院長王金平也要在雲林造勢，朱立倫對此說，「今年國民黨的初選有點奇怪」，黨內初選只是比民調，並不是要真正的投票，重點是要把理念、政見跟訴求說清楚，結果現在要參加初選的辦造勢，不參加初選的也要辦造勢，「那不是大家會看到一個很奇怪的場面嗎？」

朱立倫說，他不會辦任何的造勢活動，強調自己是「一個做事的人」，希望「少造勢、多做事」， 會持續以提出政見、跟支持者見面等比較溫馨的方式，爭取支持。他認為，造勢場次應該「適可而止」，不斷的辦造勢、不斷的動員，會造成嚴重對立的氣氛，讓支持者擔心國民黨分裂或不團結。

全台朱隊友懸掛看板力挺

不過，國民黨總統初選將從七月八日起開始執行民調，朱立倫辦公室昨也指出，全台各地的「朱隊友」、「倫友會」、「朱粉會」與後援會等，近日開始陸續自發性於全台各地懸掛看板，展現對朱立倫的支持。

朱辦指出，第一波從中南部與桃竹苗地區開始，台南、嘉義、新竹縣市、苗栗、台中等縣市，都已經在重點路段的固定式或電子式看板露出「電話民調，唯一支持朱立倫」的字樣，未來還將擴及其他區域。

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