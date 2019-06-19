謠言終結站》林佳龍︰中華郵政主管不會雙重加薪

2019-06-19

網傳內容：中華郵政在公司化過程中，員工有新、舊兩制，舊制和新制在主管加給上不一樣，新制只有舊制的七成六五，導致很多人不願增加工作負擔。此次中華郵政員工調薪，引發主管雙重加薪疑慮。

查證結果：交通部長林佳龍表示，中華郵政有新舊制，採用不同計算標準，這次加薪是朝兩制變一制、雙軌同軌化，越基層，尤其是新制的部分有到三％，舊制的相對比較少一點，希望慢慢整合成一制，對公司吸引人才和同工同酬是有幫助的，有助人才升遷流動。對於外界質疑中華郵政主管雙重加薪，林佳龍說不會，主管部分和舊制一樣，不會同工不同酬。

謠言終結站

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