就像「林志玲閃嫁日本人」王營︰初選這場戲 還有得瞧

2019-06-10

〔記者邱燕玲、陳鳳麗／綜合報導〕國民黨立委、前立法院長王金平六日宣布不參加國民黨總統初選，但行程照走。對於接下來的情勢如何發展，王陣營昨形容，「就像林志玲一夜之間就嫁了，且沒人想到她會嫁給日本人。」因此國民黨初選這場戲還有得瞧，沒人可以預測到結局是什麼，「國民黨最後的人選只有選舉公報印出來才會知道，大選的結果只有開票完才知。」

支持者批國民黨放棄本土路線

支持王陣營的人士則批評，「國民黨初選剩下黑、金」，黑就是地方派系，金就是「兩個首富」（指鴻海董事長郭台銘和力挺高雄市長韓國瑜的特定媒體集團董事長），整個國民黨已徹底放棄本土路線，「不要以為國民黨一定會贏」；而王對地方派系並無虧欠，「是地方派系辜負王院長」。

王陣營認為，現在就像是明鄭末年一樣，大家亂成一團，沒有一個可以統合團結的人，若這樣發展下去，最後結局如何，大家都很清楚。

據了解，不參加初選是王金平自己的決定，王決定後才告知團隊；且王不初選後，「各路說客不絕於途」，競相爭取王金平的支持。

王不參加初選後 各路說客不斷

王陣營指出，從長期的民調來看，王金平穩定的基本盤有廿至廿五％，具有擴展性，但這些人造勢時不會顯現出來，屬沉默的一群。接下來王是不是「且戰且走」？王陣營說，王沒在戰，「他是優雅地騎著馬往前行，條條大路通羅馬。」

南投縣地方人士今日將在草屯鎮寶島時代村成立「南投縣王金平之友會」，由南投縣農會總幹事曾明瑞擔任會長。出借場地的寶島時代村董事長江欽良與小潘潘結婚時，由王金平擔任證婚人，該村頭一次開幕時也由王剪綵，兩人交情之好可見一斑。

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