紀念六四 蔡賴批一國兩制

2019-06-05

〔記者蘇永耀、王榮祥、洪臣宏、呂伊萱、施曉光/綜合報導〕中國血腥鎮壓天安門民主運動的「六四事件」昨屆滿三十年,蔡英文總統透過「臉書」發文表示,一個國家文明與否,端視於政府怎麼對待人民、怎麼對待過去的錯誤。她並批評中國政府不僅沒有反省當年的錯誤,還想繼續遮掩真相。

為悼念當年的死傷者,外交部昨將官方「推特」封面更換為黑底紅字的「6489」。外交部長吳釗燮發布推文,呼籲中國「承認錯誤、道歉並永不再傷害人民,讓中國人民自由吧。(Confess, apologise & never do harm again. Set the people of #China free.)」

蔡︰一國不斷侵蝕兩制 民主和威權無法共存

蔡英文就任總統後,每一年的六四紀念日都會透過臉書發文。她表示,今年是「六四」三十週年,幾天前,前往香港參與六四紀念活動的當年學運領袖封從德,在機場遭到遣返;中國的國防部長,更向國際社會大肆宣稱鎮壓和屠殺無辜人民是正確決定,顯示中國政府不僅沒有打算反省當年的錯誤,還想繼續遮掩真相。還有許許多多自由倒退的例子,證明「一國兩制」下的香港,「一國」正不斷侵蝕「兩制」。這個現象,也凸顯了民主和威權兩種制度,不可能共存在一個國家內部。

她強調,今年六四要特別對所有愛好自由的香港朋友、中國朋友說一句加油;也請放心,台灣絕對會守住民主、守住自由,無論威脅、滲透,只要她當一天總統,台灣絕不會在壓力下屈服。

投入民進黨總統初選行程的蔡英文,昨在高雄大港保安宮參訪後也說,六四提醒我們,民主及自由非常珍貴。另一方面,也希望中國或北京當局可以體認,在民主發展的進程及人民的自由、人權上,應該要更加著力。因此,她也希望中國或北京當局,對於六四事件能展現反省、進步的姿態。

賴︰反併吞、反一中 堅定捍衛台灣主權

同樣投入初選的前行政院長賴清德,在走訪高雄市小港區二苓市場時,也談及六四事件。他說,這是愛國運動,也是具備民主精神的運動,很可惜中國採取鎮壓,三十年後的今天,六四還是沒有得到平反。賴認為,不能讓六四發生在台灣,因此要反對併吞、反對一國兩制、反對一個中國原則,反對台灣成為另一個香港,反對台灣成為第二個西藏,要堅定捍衛台灣主權,維護台灣民主自由生活;而二○二○總統大選、立委選舉就是台灣守衛戰,他會承擔這個責任。

國民黨昨發表聲明,一方面向對岸喊話要「誠實面對歷史」,另一方面也將砲口轉回台灣島內,質疑「一些政治領袖」假正義與改革之名「濫權追殺在野」,呼籲兩岸執政者都應回到認同民族、尊重民權、改善民生的初衷。

國民黨指出,儘管中國大陸是世界第二大經濟體,該黨仍認為歷史事實不容抹殺,當時追求民主自由的精神及訴求,應被當局肯定與重視,呼籲對岸「唯有誠實面對歷史,並讓民間訴求忠實呈現,才能平撫過去的傷痛,共同邁向更好的未來」。

