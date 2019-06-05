紀念六四 蔡賴批一國兩制

2019-06-05

〔記者蘇永耀、王榮祥、洪臣宏、呂伊萱、施曉光／綜合報導〕中國血腥鎮壓天安門民主運動的「六四事件」昨屆滿三十年，蔡英文總統透過「臉書」發文表示，一個國家文明與否，端視於政府怎麼對待人民、怎麼對待過去的錯誤。她並批評中國政府不僅沒有反省當年的錯誤，還想繼續遮掩真相。

為悼念當年的死傷者，外交部昨將官方「推特」封面更換為黑底紅字的「6489」。外交部長吳釗燮發布推文，呼籲中國「承認錯誤、道歉並永不再傷害人民，讓中國人民自由吧。（Confess, apologise & never do harm again. Set the people of #China free.）」

蔡︰一國不斷侵蝕兩制 民主和威權無法共存

蔡英文就任總統後，每一年的六四紀念日都會透過臉書發文。她表示，今年是「六四」三十週年，幾天前，前往香港參與六四紀念活動的當年學運領袖封從德，在機場遭到遣返；中國的國防部長，更向國際社會大肆宣稱鎮壓和屠殺無辜人民是正確決定，顯示中國政府不僅沒有打算反省當年的錯誤，還想繼續遮掩真相。還有許許多多自由倒退的例子，證明「一國兩制」下的香港，「一國」正不斷侵蝕「兩制」。這個現象，也凸顯了民主和威權兩種制度，不可能共存在一個國家內部。

她強調，今年六四要特別對所有愛好自由的香港朋友、中國朋友說一句加油；也請放心，台灣絕對會守住民主、守住自由，無論威脅、滲透，只要她當一天總統，台灣絕不會在壓力下屈服。

投入民進黨總統初選行程的蔡英文，昨在高雄大港保安宮參訪後也說，六四提醒我們，民主及自由非常珍貴。另一方面，也希望中國或北京當局可以體認，在民主發展的進程及人民的自由、人權上，應該要更加著力。因此，她也希望中國或北京當局，對於六四事件能展現反省、進步的姿態。

賴︰反併吞、反一中 堅定捍衛台灣主權

同樣投入初選的前行政院長賴清德，在走訪高雄市小港區二苓市場時，也談及六四事件。他說，這是愛國運動，也是具備民主精神的運動，很可惜中國採取鎮壓，三十年後的今天，六四還是沒有得到平反。賴認為，不能讓六四發生在台灣，因此要反對併吞、反對一國兩制、反對一個中國原則，反對台灣成為另一個香港，反對台灣成為第二個西藏，要堅定捍衛台灣主權，維護台灣民主自由生活；而二○二○總統大選、立委選舉就是台灣守衛戰，他會承擔這個責任。

國民黨昨發表聲明，一方面向對岸喊話要「誠實面對歷史」，另一方面也將砲口轉回台灣島內，質疑「一些政治領袖」假正義與改革之名「濫權追殺在野」，呼籲兩岸執政者都應回到認同民族、尊重民權、改善民生的初衷。

國民黨指出，儘管中國大陸是世界第二大經濟體，該黨仍認為歷史事實不容抹殺，當時追求民主自由的精神及訴求，應被當局肯定與重視，呼籲對岸「唯有誠實面對歷史，並讓民間訴求忠實呈現，才能平撫過去的傷痛，共同邁向更好的未來」。

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