蔡聚焦「國人健康福祉」痛責WHA不該排除台灣

2019-05-28

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統昨接見挺台的秘魯國會外交委員會主席卡拉瑞達夫婦，感謝秘魯聲援我參與「世界衛生大會」（ＷＨＡ），強調台灣兩千三百萬人民的健康福祉不應該被刻意排除。她並期許台灣及秘魯可以從現有基礎，發展出更密切的經貿關係，也促成更多國際事務上的合作。

總統首先歡迎卡拉瑞達主席再次來台訪問。對於秘魯北部發生地震，她也特別表達慰問之意，希望災情降到最小，當地的朋友都能平安。

接見秘魯國會領袖 感謝對台聲援

總統指出，為了支持台灣參與ＷＨＡ，卡拉瑞達主席不但寫信給她，也和其他五十位秘魯國會議員共同連署，是最近幾年來秘魯對台灣最大規模的聲援。「這些溫暖的舉動，台灣人民都感受到了」，總統也特別表達感謝之意。總統進一步說，就像卡拉瑞達主席在信裡提到的，健康是基本人權，也是普世價值，台灣兩千三百萬人民的健康福祉不應該被刻意排除，台灣在醫療公共衛生領域長期累積的成就，也應該要為全世界做更多的貢獻。

總統說，台灣和秘魯之間，雖然橫跨了廣闊的太平洋，卻都是ＡＰＥＣ（亞太經合會）的一份子。在ＡＰＥＣ的架構下，持續展開許多交流。她很期待，透過卡拉瑞達主席，以及秘魯許多好朋友的努力，台灣和秘魯可以從現有的基礎上，發展出更密切的經貿關係，也促成更多在國際事務上的合作。

總統提及，像是秘魯已經簽署「跨太平洋夥伴全面進展協定」（ＣＰＴＰＰ），如果後續台灣可以加入，兩國的貿易將有更顯著的成長，在科技、教育、文化等領域，也可望有更頻繁的互動。這個雙贏的局面，就是我們可以共同努力的目標。

此外，萬安四十二號演習昨天登場，蔡總統由國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、內政部長徐國勇、警政署長陳家欽等人陪同，前往警政署民防指揮管制所，視察軍警合作因應緊急狀況的能力。

總統抵達後，首先視導防空警報發放作業，並觀看舊時使用之警鐘、軍用電話機、攜帶式手搖式警報器等設備；在聽取演習簡報後，還親自視導警報解除及簡訊發送作業。

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