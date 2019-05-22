再次聽訓！ 又7台媒出席對岸媒體峰會

2019-05-22

〔記者鍾麗華／綜合報導〕中國全國政協主席汪洋「訓示」台媒高層努力宣傳「一國兩制」，我政府呼籲台媒不應、不宜協助中國對台政治宣傳，但仍有七家台媒近日赴廣州參加由中國官方主導的「首屆粵港澳大灣區媒體峰會」，不僅中共中央政治局委員、中宣部部長黃坤明在開幕式講話圍繞在「一國兩制」，峰會倡議書也提到「一國兩制」。

對於汪洋「訓示」台媒，蔡總統上週表示，「確實有中國對我們媒體施加壓力的情況」，國安局認為是「干預新聞自由」，陸委會強調，儼然將兩岸媒體交流視為其政令宣傳平台，企圖營造利中輿論，遂行對我統戰分化。在訓示風波不到十天後，又有台媒出席中國官方主導活動，而這已是中方連兩個月安排台媒赴大灣區。

「大灣區媒體峰會」十九日舉行，據「新華社」報導，包括黃坤明、香港特首林鄭月娥、澳門特區行政長官代表、保安司長黃少澤、香港中聯辦主任王志民、澳門中聯辦主任傅自應等人出席，此次峰會有十六家香港媒體、十七家澳門媒體，以及聯合報、旺報、中國時報與東森電視台等七家台媒與會，二十日展開為期三天的大灣區採訪。

黃坤明在開幕式時稱，建設大灣區是中共總書記習近平親自謀劃的國家戰略，這一戰略實施進一步彰顯制度優勢、發展優勢，豐富「一國兩制」新實踐。峰會倡議書也提出大灣區媒體要搭建有效平台，為推動「一國兩制」做出新實踐。

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