蔡號召台商︰台灣製造取代中國製造

2019-05-14

〔記者蘇永耀／台北報導〕美中貿易戰趨於激烈，蔡英文總統昨接見「中華民國工業區廠商聯合總會」，強調政府會當工業區廠商最好後盾，也歡迎台商回流，用高品質的「台灣製造」取代「中國製造」，爭取更多出口的訂單。

總統表示，最近美中貿易戰的局勢，衝擊了全球的經濟。不過，台灣的經濟基礎非常穩固，我們中小企業更是以靈活和強韌聞名於國際，只要持續升級產業、布局全球，她有信心，我們反而可以把握機會，張開雙手歡迎台商回流，用高品質的「台灣製造」取代「中國製造」，爭取更多出口的訂單。

她說，去年台灣全年製造業產值達到新台幣十四兆三九一億元，年成長六．四九％，這是政府和所有工業區的廠商好朋友們，一起拚出來的好成績。

「把握投資時機 與政府一起打拚」

總統並指出，回來投資的台商，今年截至目前為止，總投資額已突破兩千五百億元，五個月就達成年度目標，接下來各個工業區，將會陸續迎接新廠商進駐。她期勉所有廠商與政府一起把握時機，加緊投資，一起來拚經濟。

另，蔡總統接見「中華民國一貫道總會」時，除肯定一貫道對台灣社會的付出，也表示儘管台灣的宗教自由已確立，在世界其他角落，宗教自由依然受到威權主義的壓制。比如在台美共同舉辦的「印太地區保衛宗教自由公民社會對話」，即討論到中國的宗教信仰依然受到種種限制。台灣不僅應該要捍衛現在享有的自由，更要努力讓自由傳播到世界其他的角落。

總統並說，宗教不僅是安定人心的力量，更是社會安全網很重要的一環，很多事情只有靠政府是不夠的，也需要宗教團體來幫忙，希望未來能夠持續透過政府和宗教的合作，共創一個溫馨祥和的社會。

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