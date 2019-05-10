美眾議長裴洛西 出席我駐美處酒會

2019-05-10

〔記者彭琬馨／綜合報導〕為紀念「台灣關係法」立法四十週年，駐美代表處八日於美國國會舉辦紀念酒會，多位美國行政立法部門政要皆出席祝賀，眾議院議長裴洛西也親自出席酒會並重申對台支持。裴洛西強調，美國兩黨都支持「台灣關係法」，美國國會對台灣人民的支持無關政治，而是基於雙方共享的自由、安全、民主與人權價值。

美國現任眾議院議長出席我國駐美代表處公開活動是首例，今年三月駐美代表處舉行台灣關係法相關系列活動時，裴洛西曾致函中文信祝賀；二○一四年也曾以眾議院民主黨領袖身分出席台灣關係法三十五週年紀念酒會。對於美國國會友人在致詞時重申對台支持與承諾，外交部表達誠摯感謝。

八日舉辦的紀念酒會，包括裴洛西、參議院外交委員會主席里契、首席議員梅南德茲、眾院外委會主席恩格爾、首席議員麥考爾等二十七位重量級議員都出席。美國務院國際組織局莫里、政軍局庫柏等二位助理國務卿、亞太局資深官員墨菲、國防部印太安全事務首席副助理部長何大維及白宮國安會等多位行政部門官員也到場。

裴洛西︰美台關係無法撼動

裴洛西致詞時強調，四十年來，台灣關係法形塑美台無法撼動的聯繫，她重申美國國會對台灣支持，並說眾院日前通過的「台灣保證法」具體展現對台灣人民的承諾；裴洛西也大讚台灣美食，強調全世界最好的中餐在台灣，要大家有機會去台灣務必「好好享受」，她自己則等不及能有機會再到台灣訪問。

參議院外委會主席里契致詞時說，美國在台協會新館落成是美台活絡且持續的關係的最新展現，不僅對台美雙方有益，也對自由開放的印太地區有所貢獻；里契並致贈四月底於參院通過的「重新確認美國對台及對執行台灣關係法承諾」精裝版給我駐美代表高碩泰。

參院外委會副主席梅南德茲致詞指出，台灣近年面臨中國嚴峻挑戰與壓力，北京政府以奪取台灣邦交國、剝奪台灣參與國際事務空間的方式，讓台灣為民主支付經濟代價，基於「台灣關係法」的承諾，他支持美國對台軍售、強化台灣自我防衛能力；現今美國國會要形成跨黨派共識不容易，但眾議院前天通過的「台灣保證法」與「重新確認美國對台及對執行台灣關係法承諾」決議案獲壓倒性支持，展現美國跨黨派議員對台灣人民高度支持。

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