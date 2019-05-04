不對稱作戰／不與共軍比數量 要強化干擾能力

2019-05-04

〔記者黃欣柏／台北報導〕根據美國最新發布的中國軍力報告，中共解放軍不僅積極尋求在全球各地進行軍事部署，對台灣的武力威脅也愈趨擴大。對此，專家昨建議國軍應加速強化地對空、地對海的飛彈，藉以防堵中共海軍向太平洋的出口，另也應落實「不對稱作戰」的思維，不與共軍比數量，而是發展更有效的干擾能力。

國防部採購F-16V 戰略正確

國防部智庫、國防安全研究院資源與產業研究所所長蘇紫雲指出，報告顯示台灣西半部、西北部已被中國防空飛彈射程涵蓋，正好顯示國防部採購F-16V戰機取代台東志航基地原有F-5E戰機的戰略非常正確，因為志航基地不在射程內，除了可以避免F-16V一起飛就受到威脅，再加上配合F-16V的性能，相對更可能掌握空中優勢。

蘇紫雲建議，因應日本在宮古島附近部署長程攻船飛彈，台灣若能強化地對空、地對海飛彈，就能扣起第一島鏈，防堵中國海軍向太平洋的出口。

三模式攻台 登陸並不易

軍事專家、「軍事連線雜誌」主編陳維浩指出，報告中提及中共可能以「大規模飛彈攻擊」、「有限度導彈攻擊」或「登陸台灣」三種模式攻台，但人類歷史上並沒有任何一個國家是因為飛彈攻擊而投降，最終都是仰賴登陸作戰，而登陸作戰對中國又有國內維穩與國際干預風險，顯示中共要攻台仍然不易。

不過，即使中共難以單憑飛彈獲勝，陳維浩仍坦言共軍飛彈射程的提升是巨大威脅，過去國軍在兵力撤離上多是撤往「射程外」的東部，如今應思考如何因應，此外也應真正落實「不對稱作戰」，設法干擾共軍的補給與兵力推進到前線。

對於報告提到中共可能將投入首艘自製航空母艦，陳維浩認為，現階段仍是宣示意味居多，因為即使加入新航母，中共目前仍僅兩艘航母，而考量到大修等問題，航母要真正發揮戰略作用大概需要三艘以上，估計十到十五年後才會真正成為威脅。

民進黨立委王定宇說，這份報告顯示美軍已經提早在布局，並積極組建美、日、澳、印等國聯盟，他認為台灣目前在防禦上「還OK」，但國軍仍應持續強化戰力機動性，以提高存活率為優先。

國防部發言人陳中吉強調，國軍會持續關注未來發展，並確實掌握周邊海空域情況，未來仍將秉持總統所說的「國土主權，寸土不讓；民主自由，堅守不退」原則，並專注於戰訓本務。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/