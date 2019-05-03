立院若修法弱化試委職權 伍錦霖嗆辭考試院長

2019-05-03

〔記者劉力仁／台北報導〕立法院司法法制委員會初審通過「考試院組織法」修正草案，擬將現行十九名考試委員降為三名，任期六年改成四年，並將考試委員的決策權變更為研究及建議權。考試院長伍錦霖昨召開記者會表示，如果立法院執意強行三讀通過此一條文，更改考試委員憲定職權，將嚴重違憲，他必辭職負起政治責任，對國家、歷史負責。

試委擬砍剩3人 試院喊底線13人

伍錦霖表示，如果考試委員的功能及職權，變成僅具諮詢性質，不具督導和決策的權力，形同毀棄考試院憲定職權，有嚴重違憲疑慮。

立委擬將現行十九名考試委員降為三名，考試院表示，考試院跟司法院大法官依照憲法規定均需獨立行使職權，憲法增修條文明定大法官人數為十五人，其中一人為院長、一人為副院長，考試院參酌大法官制度，認為將考試委員修正為十三人，應屬合理，且十三名考試委員已是考銓業務運作之最低限度。

考試委員任期方面，考試院主張維持現行六年且任期交錯，讓新當選總統任內都可提名一半名額考試委員，也有利考試委員經驗傳承。

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