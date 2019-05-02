重新確認台灣關係法 美參院一致通過

2019-05-02

〔記者涂鉅旻、呂伊萱／台北報導〕「台灣關係法」今年上路滿四十年，美國參議院在四月卅日一致同意通過「重新確認美國對台灣及對執行台灣關係法之承諾」決議案（S.Con.Res.13）。總統蔡英文昨受訪時對此表示，這些都再再顯示，我國與美國關係應該是在最好的狀態。

總統︰台美關係在最好的狀態

參議院此案由參院外交委員會亞太小組主席賈德納提出並獲其他議員連署，內容重申「台灣關係法」與六項保證做為美台關係基石，另鼓勵雙方各層級官員，依據「台灣旅行法」互訪，重申美國總統應依法常態性軍售台灣、呼籲美國國務卿支持台灣有意義參與國際組織，以及探索和台灣擴展與深化雙邊經貿關係的機會，並肯定台美在對抗恐怖主義及全球人道援助等領域的合作。

美國眾議院已在四月九日通過眾院版相關承諾決議案，和參議院的主要內容一致。

蔡英文昨參加三總活動後受訪表示，這些都再再顯示，我國和美國關係應該是在最好狀態，政府的努力，就是讓美國等國際社會成員，一起努力保護國際間的共享價值，另在區域和平政策目標上作為夥伴，並讓區域國家認為，台灣是不可或缺的夥伴，也信任台灣的決心。

外交部昨表示，在「台灣關係法」立法四十週年之際，美國參眾兩院多位跨黨派領導階層議員連袂提出友台決議案，以具體行動展現對我國的堅定支持，別具意義，外交部對此表達誠摯感謝，將持續務實、穩健地深化台美合作夥伴關係。

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