蔡：對中國最辣 護主權不讓步

2019-04-28

〔記者許倬勛／桃園報導〕蔡英文總統昨天在桃園舉辦第二場「辣台派開講」，她以「辣」形容自己的政績、政見與態度，也重申立場並強調，「不論車開得快或慢，只要換司機就會開倒車，所以司機不能換。」

蔡英文與支持者面對面開講，全場座無虛席，話題廣及外交、年金改革、轉型正義、司法改革、經濟轉型等。談到自己最「辣」的部分，總統說，就是即使面對中國文攻武嚇，在她任內台灣絕不會低頭、屈服，作為三軍統帥的她，維護主權不可能讓步，「一國兩制絕不會被接受」。

強調做了很多過去總統不敢做的事

蔡英文也提及，她做了很多過去總統不敢做的事，譬如「年金改革」若不及早實行，軍公教年金很快就會碰上破產危機，而民主國家內有政黨擁龐大財產，這對國家來說有害無益，必須立法追討，即使毀譽參半也要堅持，她願一肩扛起、繼續完成正確的事。

改革路上換司機就會開倒車

至於民眾最關心的司法改革，蔡英文說，司改專業度高，難度更勝年改，許多人認為社會上有太多「恐龍法官」，所以政府將推動「法官法」修正案，汰除不適任法官，而有法官也會希望尋求協助，因此仿照美國、歐洲的陪審制或參審制，推動國民法官制，藉由民眾參與及法官的專業，讓判決能夠更加公平並符合大眾期待。

蔡英文最後也向支持者傳授五大口訣：「走出去，為台灣集結國際力量」、「護主權，遇到中國不屈服不低頭」、「挺改革，推年改轉型正義討黨產」、「拚經濟，台商回流外商投資台灣」、「顧未來，加薪減稅年輕人好安心」。

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