中國軍力威脅亞太 美海軍作戰部長︰新預算做好應對準備

2019-04-11

〔編譯陳成良、管淑平／綜合報導〕為因應台海情勢詭譎，美國海軍最高階將領、作戰部長李察森上將九日在國會表示，五角大廈在制定二○二○會計年度海軍預算時，充分考量了中國對台灣及整個亞太地區的安全威脅，對此做出合理、合適的預算安排。

在此同時，美國海軍也首次調派搭載F-35B匿蹤戰機的兩棲攻擊艦「黃蜂號（USS Wasp）」，參與美國和菲律賓的聯合軍事演習。這是美軍軍艦搭載戰機首次在南海周邊演習，顯然是向中國「秀肌肉」。

「美國之音（VOA）」中文網十日報導，李察森是在參議院軍事委員會召開的聽證會上做出前述發言。共和黨參議員霍利質詢李察森，中國可能對台灣發動軍事行​​動，美國海軍的新預算案是否已做好因應這種可能性的準備？李察森做出肯定答覆：「我們發出的一個重大戰略訊息，是我們正在審視這個問題，將軍力的規模、能力和備戰狀態結合起來，聚焦我們在印太地區面對的威脅。」

五角大廈三月間提出金額近七千二百億美元的新國防預算，其中海軍預算約二○五六億美元，爭取添購兩艘新一代「福特級」核動力航空母艦。主持聽證會的參院軍委會主席，也是參院「台灣連線」共同主席的殷霍夫表示，他對美軍在西太平洋的軍事能力受限感到憂心，因此支持美國與中國的關係應適切地反映在預算中。

李察森一月間曾表示，台灣海峽是國際水域，美國海軍從未排除調派航母穿越台海的可能性。他強調，航母具備強大的防禦與攻擊能力，很適合在西太平洋作戰。

菲律賓媒體九日針對美菲兩國正在進行的年度「肩並肩」聯合軍演指稱，一艘外觀特徵符合「黃蜂號」的軍艦，被目擊出現在中國實際控制的黃岩島附近。匿名美國官員表示，黃蜂號並未進入黃岩島二十五浬內，即並非在執行美軍於南海主權爭議島礁十二浬內的「航行自由」任務。

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