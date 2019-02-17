星期專論》習近平現在有何盤算

2019-02-17

◎楊甦棣（Stephen M. Young）

今年年初，中國國家主席習近平向台灣提出新的提案，暗示他對台灣不願意接受他希望兩岸早日統一的呼籲，某種程度上已經失去耐性。台灣的民選總統蔡英文迅速回拒習近平的訴求，再次凸顯台海兩岸的差異。即使蔡總統在去年底的地方選舉中因對手國民黨大有斬獲而受創，但她已準備好在預定二○二○年年初登場的總統大選中爭取連任。當然，習近平無須面對這類人民臧否其施政良窳的公投，只要中國共產黨牢牢掌握國家政權，他就可以持續漠視人民要求擴大參政權的呼聲。

香港高度自治承諾 北京背棄

習近平仍持續鼓吹「一國兩制」的好處，這是他的先輩鄧小平近四十年前在美國與中華民國斷交、華府轉而承認北京後，首次暗示可據以解決台灣問題的設計。一九八二年年初，當鄧小平與英國首相柴契爾夫人就香港主權移交中國問題展開談判時，更正式地提出「一國兩制」方案。然而，北京當局近來急遽限縮當初承諾賦予香港人民的自由，已嚴重玷污「一國兩制」的號召力。

我日前造訪我曾擔任美國總領事的香港，這是我最近五年來的首趟訪港行。表面上，做為貿易與金融中心的香港持續繁榮，檯面下卻是暗潮洶湧，因為北京當局的各種言行不斷破壞香港維持自治的承諾。部分國際企業正考慮將區域總部撤離香港，或許會遷往法治不打折、多少較為安全的新加坡。北京當局在允許香港享有更多民主的承諾上開倒車，自然引發香港本土運動人士高度疑慮。

這一切讓我感到詫異，因為香港並沒有真正反抗中國統治的危險性。港股並未下跌，整座城市對於未來似乎仍充滿自信。但北京當局透過直接干預香港立法會運作，背棄當初容許香港高度自治的承諾，已透露出不祥徵兆。更糟的是，鄧小平承諾港人自治五十年不變，此時此刻連一半還不到。

中國干預台灣選舉 證據充分

因此，真正自治的台灣對於北京的籠絡愈來愈冷感，也就不足為奇了。畢竟，香港本來就是示範中國政府遵行「中英聯合聲明」精神與條文的樣板。

與此同時，中國在領土聲索及貿易與商業問題上，也不斷激化與鄰國的緊張關係。習近平不僅漠視常設仲裁法院（ＰＣＡ）駁回中國聲索南海主權的「九段線」主張，還佔領若干島礁並興建軍事設施，與質疑其主權聲索的美軍戰艦對峙。而在中國電信巨擘「華為」財務長孟晚舟因商業糾紛於加拿大溫哥華被捕後，北京當局也絲毫不受法治概念約束，明目張膽地逮捕多名加拿大公民充當人質。

然而，中國對區域和平穩定的最大威脅，仍是以台灣為焦點。有充分證據顯示，中國透過介入媒體、脅迫在中國就業的台灣人，按照北京的意願投票與蔡政府作對，干預台灣的選舉。獨裁政權似乎難以容忍周邊的民主國家，不是嗎？

蔡若能赴國會山莊演說 難得殊榮

中國隔海加強軍力，對台灣的民主政治體制構成揮之不去的威脅。我樂見華府日前派遣兩艘驅逐艦通過台灣海峽，昭示美國仍是協助台灣對抗西鄰威脅的最堅定捍衛者。在本文付梓時，美國國會議員要求邀請蔡總統在國會山莊發表演說；這項促進美台關係的新提案若能實現，將是難能可貴的殊榮。

我們不禁好奇，習近平接下來會怎麼做，以轉移中國人民無法對政府治理置喙的注意力。籠罩中國上空的經濟風暴正隱然進逼，更讓習近平的「中國夢」雪上加霜。數十年來快速成長的中國經濟，如今看似正失速熄火；在此同時，新興的中產階級也試圖爭取更大的發言權。在這些令人不安的情況下，世界上的其他國家—尤其是美國—必須持續大聲疾呼，揭穿任何外力干預台灣事務的愚行。

（作者楊甦棣，二○○六年至○九年擔任美國在台協會台北辦事處處長，一○年至一三年擔任美國駐香港及澳門總領事。國際新聞中心張沛元譯）

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