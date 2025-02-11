獨家》畫面曝光！澎湖漁民直擊 疑似中國溫州艦出沒海峽中線

澎湖漁民在海峽中線，發現中國軍艦。（漁民提供）

2025/02/11 23:31

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖漁民今（11日）在海峽中線作業，意外目擊1艘中國軍艦穿越而過，並逐漸往西遠離澎湖，由外型判斷疑為中國編號526溫州艦，除印證中國近來軍艦、軍機頻頻越界，也凸顯澎湖戰略地位重要性。

根據目擊漁民表示，今日下午4時許在海峽中線作業（約東經118度43分、北緯23度05分），突然發現1艘中國軍艦出現，疑似中國526溫州艦，根據漁民表示，該軍艦似乎在該海域巡航，後來逐漸往西遠離澎湖，但未發現我國軍艦或海巡巡護艦在旁出沒，漁民慶幸未持續向澎湖方向行進。

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中國「溫州」號飛彈護衛艦（舷號526）簡稱「溫州」艦，是中國人民解放軍海軍054型飛彈護衛艦2號艦，可單獨或協同海軍其他兵力攻擊敵水面艦艇、潛艇，具有較強的遠程警戒和防空作戰能力。溫州艦由黃埔造船廠開工建造，2003年11月下水，2005年9月26日入列，現服役於東海艦隊驅逐艦第三支隊。

我國軍方表示，岸際雷達都有監控中國軍艦航行方向及動態，沿著海峽中線巡航，並未進入澎湖海域，因此以雷達偵蒐系統鎖定其動態，澎湖海巡隊連江艦及海軍馬公支部成功級軍艦，都在附近海域監視，隨時都會出現支援。

中國飛彈巡護艦溫州艦。（資料照）

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