花博爭豔館、流行館「臨時建築」矗立14年！被諷已成「永久建築」

台北花博爭艷館依然屬於臨時建築。（取自財團法人台北市會展產業發展基金會官網）

2024/10/26 18:59

〔記者楊心慧／台北報導〕前台北市長郝龍斌任內於2010年11月6日至2011年4月25日舉辦台北國際花卉博覽會，以市長專簽的方式將中山足球場改建成爭艷館，並以寶特瓶、竹子、鋼材等回收材料建造流行館，但建物已存在14年，依然屬於臨時建築。遭台北市議員何孟樺質疑「臨時建築」似乎已成為「永久建築」，要求市府說明後續的具體規劃。

台北市產業發展局指出，兩場館皆是2010花博會依循國際博覽會慣例以「臨時性建築」興建，爭艷館為保持該區域長期規劃整體評估及考量補照經費運用與執行效益，簽報市府核准以展延臨時建物使用期限方式辦理；流行館因建築材質特殊無法取得永久執照，但仍有使用需求，故依規定展延臨時建物使用期限。

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產發局表示，場館現作為會展活動、新創基地及市民服務與休憩空間使用，具穩定的經濟效益，考量基地內多為臨時性建物，且因建物型態及年久易產生漏水問題和空間可活化再利用有限，預計於2025年委託專業顧問團隊就開發方式進行綜合評估，再依評估結果辦理相關作業。

會展基金會副執行長陳文鑠補充說明，1989年啟用的中山足球場，使用年限為55年，當初改建成爭艷館時，已針對房屋安全和防震進行調查，確認建物可耐5級地震，每年適度維護即可確保安全使用。

至於流行館，陳文鑠指出，當時以臨時建築方式建造，目前使用期限到2027年，每年都會進行正式檢驗和維護，現階段無漏水且結構防震狀況良好、使用上並無問題。

何孟樺質疑，會展產業發展基金會負責經營的爭艷館與流行館，當初以市長專簽「臨時建物」的方式建造，至今已存在14年，「臨時建築」已成為「永久建築」，台北市相關自治條例對臨時性建物的規範並不明確，如今市府也一再透過市長專簽方式延長爭艷館和流行館的使用期限，認為市府應提出後續具體計畫與說明。

另外，屬圓山整體開發之一的台北市立美術館擴建工程於2022年9月開工，預計2027年完工，擴建總經費52.34億，規劃地上一層、地下二層，用途包含展演映、多媒體儲存、教育服務、行政、商業、公共服務等空間及停車場等，屆時將串連整個圓山園區。

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